В швейцарской деревне хотят построить 62-этажный небоскреб

Проект получил название Lina Peak и, по словам автора, направлен не на туристов, а на решение острой жилищной проблемы. Как отмечается, в самой деревне проживают около шести тысяч человек.

Юлен объясняет, что в Церматте с 1,5 млн туристических ночевок в год местным жителям и сотрудникам отелей все сложнее найти жилье, поскольку многие квартиры уходят под краткосрочную аренду для туристов.

В небоскребе планируется разместить около 550 квартир площадью от 35 до 150 квадратных метров. Нижние 32 этажа будут выделены для местных жителей и сотрудников с запретом спекуляций, тогда как верхние 30 этажей займет элитная недвижимость с видом на Маттерхорн, которая будет продаваться по рыночным ценам.

— Самые дорогие лофты фактически профинансируют жилье для местных и работников. Мне кажется, это хорошая идея, — заявил Юлен.

Кроме квартир, в башне предполагается открыть общественный бассейн, детский сад и прямой выход к горнолыжным трассам.

Общая стоимость проекта может достигнуть 850 млн евро. Теперь инициатору предстоит заручиться поддержкой жителей: если он соберет 600 подписей, в коммуне состоится референдум.

