Ученые впервые составили 3D-карту всех зданий мира: для чего она нужна?

Ученые представили атлас Global Building Atlas – самый масштабный в мире набор трехмерных моделей зданий. Карта охватила около 2,75 млрд зданий по всему миру на основе спутниковых снимков за 2019 год. Проект реализовали под руководством профессора Сяосяна Чжу.

Новый атлас значительно превосходит предыдущие глобальные карты, в которых было собрано примерно 1,7 млрд зданий. Кроме того, он обладает более высокой пространственной детализацией – 3×3 метра, что примерно в 30 раз точнее аналогичных наборов данных.

Около 97% всех выявленных построек – это 3D-модели первого уровня детализации (Level of Detail 1). Такие модели отражают форму и высоту зданий без архитектурных подробностей, однако позволяют проводить расчеты объемов застройки, анализировать плотность городов и планировать инфраструктуру. Атлас также закрыл пробелы в данных по ряду регионов, которые ранее почти не отображались на глобальных картах, включая значительные территории Африки, Южной Америки и сельские районы по всему миру.

По словам профессора Чжу, трехмерная информация о зданиях дает более точное понимание процессов урбанизации и условий жизни населения, чем традиционные двумерные карты. Помимо контуров зданий, модели показывают их объемы – это помогает увидеть объем застройки на душу населения. Эта метрика показывает соотношение суммарного объема всех зданий к численности жителей и помогает выявлять различия в уровне обеспеченности жильем и инфраструктурой, а также оценивать масштабы бедности и социального неравенства.

Эти данные могут быть использованы в практических целях. Градостроители могут определять, где наиболее остро требуется строительство жилья, школ или медицинских учреждений. Ученые-климатологи используют данные для более точных расчетов энергопотребления и выбросов углекислого газа. Муниципальные власти могут планировать развитие «зеленой» инфраструктуры и повышать устойчивость городов к изменению климата. Кроме того, атлас помогает в оценке рисков стихийных бедствий, помогая взвесить последствия наводнений, землетрясений и других природных катастроф.

Сейчас Немецкий аэрокосмический центр изучает карту, чтобы использовать ее в рамках Международной хартии по космосу и крупным катастрофам.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

