Запасы подземных вод впервые оцифровали в Казахстане

Цифровая платформа поможет эффективно управлять водными ресурсами и принимать решения по борьбе с дефицитом пресной воды, особенно в условиях засушливого климата.

- Многие регионы страны остро нуждаются в устойчивом водоснабжении: доступ к пресной воде из рек и озёр ограничен. Новый Атлас позволит точнее оценивать и использовать подземные запасы, включая геотермальные и минеральные воды. Также система станет инструментом экологического мониторинга – цифровые карты позволят отслеживать качество подземных вод в реальном времени и своевременно предотвращать загрязнение геологической среды. Это открывает новые возможности для территорий, развитие которых ранее сдерживалось нехваткой водных ресурсов, - пояснили в министерстве.

Исследование провели специалисты Института гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина под руководством академика НАН РК, доктора геолого-минералогических наук, профессора Малиса Абсаметова.

- Обновление и систематизация данных о подземных водах повышает водную безопасность и усиливает устойчивость Казахстана к климатическим изменениям, – подчеркнул Малис Абсаметов. – Атлас впервые даёт целостную картину водных ресурсов, необходимых для долгосрочного планирования и защиты национальных интересов.

Как отметили участники международной конференции «К вопросу водной безопасности Республики Казахстан: современные вызовы и научные решения», – собранные данные станут основой для разработки водной политики, научных исследований и подготовки специалистов. В условиях изменения климата система поможет прогнозировать риски дефицита воды и избегать негативных последствий для людей и экономики. Кроме того, Атлас обеспечит объективную базу для справедливого распределения ресурсов между регионами, а также будет необходим при реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов, где необходимы точные сведения о состоянии вод.

- Казахстанские учёные проделали масштабную и важную работу. Созданный ими инструмент станет основой водной безопасности страны. Этот труд заслуживает высокой оценки и откроет новые горизонты для исследований в сфере устойчивого водопользования, – отметил Мохаммад Халид, профессор Университета Глазго (Великобритания).