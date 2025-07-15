В Швеции могут увеличить призывной возраст до 70 лет

Как сообщает телеканал SVT, это связано с предстоящим в ближайшие годы масштабным укреплением вооруженных сил. Парламентские партии согласились выделить 300 млрд крон ($31,4 млрд) в дополнение к увеличению годового бюджета.

Сейчас лица, отслужившие в армии или получившие военное образование, могут призываться в ряды вооруженных сил до 47 лет. Те, у кого после последнего прохождения военных сборов и учений прошло более 10 лет, снимаются с военного учета. После введения этого правила тысячи бывших военных были исключены из призывных списков.

Правительственная комиссия предлагает отказаться от этого правила и поднять призывной возраст для бывших офицеров с 47 лет до 70. Имеются в виду военные, находившиеся на действительной службе или в запасе как минимум год.

Отмечается, что уже принято решение об увеличении числа проходящих базовую подготовку по призыву. Согласно последнему решению Министерства обороны, к 2030 году ее получат не менее 10 тыс. призывников. Затем число их увеличится до 12 тыс. в год.

Ранее сообщалось, что Франция увеличила военные расходы на оборону.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.