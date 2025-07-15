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    22:20, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Швеции могут увеличить призывной возраст до 70 лет

    Для бывших офицеров вооруженных сил Швеции призывной возраст должен быть увеличен с 47 до 70 лет. Об этом говорится в заключении правительственной комиссии, изучавший вопрос будущего комплектования национальных ВС, передает  агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Anadolu Ajansı

    Как сообщает телеканал SVT, это связано с предстоящим в ближайшие годы масштабным укреплением вооруженных сил. Парламентские партии согласились выделить 300 млрд крон ($31,4 млрд) в дополнение к увеличению годового бюджета.

    Сейчас лица, отслужившие в армии или получившие военное образование, могут призываться в ряды вооруженных сил до 47 лет. Те, у кого после последнего прохождения военных сборов и учений прошло более 10 лет, снимаются с военного учета. После введения этого правила тысячи бывших военных были исключены из призывных списков. 

    Правительственная комиссия предлагает отказаться от этого правила и поднять призывной возраст для бывших офицеров с 47 лет до 70. Имеются в виду военные, находившиеся на действительной службе или в запасе как минимум год.

    Отмечается, что уже принято решение об увеличении числа проходящих базовую подготовку по призыву. Согласно последнему решению Министерства обороны, к 2030 году ее получат не менее 10 тыс. призывников. Затем число их увеличится до 12 тыс. в год.

    Ранее сообщалось, что Франция увеличила военные расходы на оборону.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Армия Европа Мировые новости Швеция
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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