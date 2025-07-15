Франция вдвое увеличила расходы на оборону

По словам Макрона, в 2027 году ежегодные расходы на оборону Франции составят 64 миллиарда евро. Эта цифра вдвое больше, чем 32 млрд евро, которые страна тратила на оборону, когда он стал президентом в 2017 году.

- С 1945 года свобода никогда не была под такой угрозой, и никогда так серьезно. Чтобы быть свободными в этом мире, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными, — сказал Макрон в традиционной речи президента Франции перед военными накануне национального праздника Дня взятия Бастилии.

Он подчеркнул, что Франция может позволить себе увеличить военные расходы, даже если она стремится сократить свой государственный долг. В то время как консерваторы и ультраправые партии в целом поддерживают его стремление увеличить инвестиции в оборону, левые партии обвиняют правительство в подрыве социального обеспечения в пользу армии.

Макрон предупредил, что Европа сталкивается с растущими опасностями. Он также поручил военному и оборонному руководству Франции начать «стратегический диалог» с европейскими партнерами о потенциальной роли ядерного арсенала Франции в архитектуре безопасности Европы. В качестве редкого шага Франция и Великобритания недавно договорились об углублении сотрудничества в области ядерной обороны.

Ранее сообщалось, что Макрон предлагает странам ЕС защиту французских сил ядерного сдерживания.