Макрон предлагает странам ЕС защиту французских сил ядерного сдерживания

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным страны, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

— Чтобы в полной мере оценить роль нашей ядерной сдерживающей силы в обеспечении коллективной безопасности, я поручил министру вооруженных сил и начальнику Главного штаба ВС начать стратегический диалог с европейскими партнерами, готовыми к такому взаимодействию. Я вернусь к этой теме в конце года, чтобы более подробно изложить, какой прогресс был достигнут, — сказал французский лидер.

Он напомнил о заключенном ранее соглашении между Францией и Великобританией о координации сил ядерного сдерживания, а также анонсировал новые совместные решения по итогам франко-германского совета по обороне, который пройдет в августе.

— Запланирована встреча Германии и Великобритании через несколько дней. А в конце августа мы встретимся с нашими германскими партнерами на франко-германском совете по вопросам обороны и безопасности, где нам предстоит принять новые решения, — подчеркнул Макрон.

Французский лидер уже заявлял в марте, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания.

Ранее президент Франции собрал лидеров политических партий для обсуждения ситуации в мире.