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    09:16, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Макрон предлагает странам ЕС защиту французских сил ядерного сдерживания

    Франция намерена начать диалог со странами — членами Евросоюза по вопросу укрепления европейской безопасности с помощью французских ядерных арсеналов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Анадолы

    Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным страны, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

    — Чтобы в полной мере оценить роль нашей ядерной сдерживающей силы в обеспечении коллективной безопасности, я поручил министру вооруженных сил и начальнику Главного штаба ВС начать стратегический диалог с европейскими партнерами, готовыми к такому взаимодействию. Я вернусь к этой теме в конце года, чтобы более подробно изложить, какой прогресс был достигнут, — сказал французский лидер.

    Он напомнил о заключенном ранее соглашении между Францией и Великобританией о координации сил ядерного сдерживания, а также анонсировал новые совместные решения по итогам франко-германского совета по обороне, который пройдет в августе.

    — Запланирована встреча Германии и Великобритании через несколько дней. А в конце августа мы встретимся с нашими германскими партнерами на франко-германском совете по вопросам обороны и безопасности, где нам предстоит принять новые решения, — подчеркнул Макрон.

    Французский лидер уже заявлял в марте, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания.

    Ранее президент Франции собрал лидеров политических партий для обсуждения ситуации в мире.

    Теги:
    Франция Макрон Политика Ядерное оружие Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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