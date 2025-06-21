Президент Франции собирает лидеров политических партий для обсуждения ситуации в мире

Президент Франции также сообщил, что лидеры политических партий страны соберутся в ближайшее время для «обмена мнениями» по данному конфликту, ситуации в Газе и Украине

— Я надеюсь, что правительство, и я говорил об этом сегодня утром с премьер-министром, сможет организовать дебаты по иранско-израильскому конфликту в соответствии со статьей 50-1 нашей Конституции, — заявил Э. Макрон.

Эта конституционная статья позволяет правительству делать заявление перед Сенатом или Национальной ассамблеей по определенному вопросу, что позднее вызывает дебаты.

— Как только ситуация начнет стабилизироваться, я соберу политические партии в «формате Сен-Дени», чтобы обсудить Иран, Газу и Украину, — добавил Э. Макрон, уточнив, что эта встреча состоится после саммита НАТО на следующей неделе.

Ранее в августе 2023 года президент Франции созывал лидеров партий, представленных в парламенте, в пригороде Парижа Сен-Дени после атак ХАМАС в Израиле. В феврале он пригласил их вновь обсудить ситуацию в Украине и вопросы безопасности.

Французский лидер добавил, что в пятницу в Женеве Париж, Берлин и Лондон представят иранцам «комплексное предложение о переговорах», включая ядерные вопросы, деятельность по баллистическому оружию и финансирование террористических группировок в регионе.

— Никто не должен игнорировать риск, который представляет собой ядерный Иран. Это реальный риск, — сказал Э. Макрон.

— Мы абсолютно должны отдать приоритет возвращению к предметным переговорам, — настоял французский президент, также призвав Израиль прекратить удары по иранской «гражданской инфраструктуре».

Ожидается, что в ближайшие дни президент США Д. Трамп примет решение по Ирану.