Трамп примет решение по Ирану
Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он примет решение о том, нападут ли Соединенные Штаты на Иран, «в течение следующих двух недель», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.
Президент США отошел от недавних комментариев, предполагавших, что американский удар может быть неизбежным, и повысил вероятность возобновления переговоров о будущей ядерной программе Ирана.
По заявлению Белого дома, «существует существенная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем».
В течение нескольких дней Трамп публично размышлял о возможности приказать американским войскам бомбить иранские ядерные объекты, настаивая при этом, что еще не слишком поздно для переговоров. Своими комментариями в четверг он, по-видимому, выбрал некоторую передышку, которая могла бы принести ему массу новых дипломатических, военных и тайных вариантов.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что ситуация с Ираном остается «опасной», но «теперь есть возможность в течение следующих двух недель достичь дипломатического решения». Его комментарии прозвучали после того, как он встретился в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.
Ранее сообщалось, что США оценивают сценарии взаимодействия с Ираном.