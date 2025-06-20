Трамп примет решение по Ирану

Президент США отошел от недавних комментариев, предполагавших, что американский удар может быть неизбежным, и повысил вероятность возобновления переговоров о будущей ядерной программе Ирана.

По заявлению Белого дома, «существует существенная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем».

В течение нескольких дней Трамп публично размышлял о возможности приказать американским войскам бомбить иранские ядерные объекты, настаивая при этом, что еще не слишком поздно для переговоров. Своими комментариями в четверг он, по-видимому, выбрал некоторую передышку, которая могла бы принести ему массу новых дипломатических, военных и тайных вариантов.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что ситуация с Ираном остается «опасной», но «теперь есть возможность в течение следующих двух недель достичь дипломатического решения». Его комментарии прозвучали после того, как он встретился в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Ранее сообщалось, что США оценивают сценарии взаимодействия с Ираном.