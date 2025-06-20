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    11:52, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп примет решение по Ирану

    Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что он примет решение о том, нападут ли Соединенные Штаты на Иран, «в течение следующих двух недель», передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The New York Times.

    Трамп
    Фото: Anadolu

    Президент США отошел от недавних комментариев, предполагавших, что американский удар может быть неизбежным, и повысил вероятность возобновления переговоров о будущей ядерной программе Ирана.

    По заявлению Белого дома, «существует существенная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем».

    В течение нескольких дней Трамп публично размышлял о возможности приказать американским войскам бомбить иранские ядерные объекты, настаивая при этом, что еще не слишком поздно для переговоров. Своими комментариями в четверг он, по-видимому, выбрал некоторую передышку, которая могла бы принести ему массу новых дипломатических, военных и тайных вариантов.

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что ситуация с Ираном остается «опасной», но «теперь есть возможность в течение следующих двух недель достичь дипломатического решения». Его комментарии прозвучали после того, как он встретился в Белом доме с госсекретарем Марко Рубио и специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

    Ранее сообщалось, что США оценивают сценарии взаимодействия с Ираном.

    Теги:
    Иран Израиль США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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