В школьной столовой ВКО ученики нашли червя в супе
Учащиеся средней школы имени Ленина в центре Улкен Нарынского района Восточно-Казахстанской области нашли червя в супе школьной столовой, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщила председатель родительского комитета школы Оксана Занина.
— Школьники видели живого червя, который плавал в супе в столовой. Это не единичный случай. Раньше, не имея фото-доказательств, мы ничего не могли сделать. А сегодня дети сфотографировали и отправили родителям, — рассказывает она.
По словам Оксаны Заниной, с начала учебного года все чаще поступали жалобы на предпринимателя-арендатора школьной столовой. Однако администрация школы проявляет бездействие в этом вопросе.
Районный отдел образования направил в санитарно-эпидемиологическую службу официальное письмо о проведении внеплановой проверки.
— В настоящее время вопрос о проведении проверки находится на стадии рассмотрения. По его итогам будут приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.
В отношении администрации школы начата служебная проверка. К руководству могут быть применены соответствующие дисциплинарные меры.
Ранее шокирующий инцидент произошел в одной из школ Коксуского района области Жетысу. В социальных сетях распространяется видео, на котором, как подписал автор побликации, ученик школы № 2 имени Медеубая Курманова обнаружил в откусанной самсе живых белых личинок.