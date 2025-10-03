В школьной столовой ВКО ученики нашли червя в супе

Об этом сообщила председатель родительского комитета школы Оксана Занина.

— Школьники видели живого червя, который плавал в супе в столовой. Это не единичный случай. Раньше, не имея фото-доказательств, мы ничего не могли сделать. А сегодня дети сфотографировали и отправили родителям, — рассказывает она.

По словам Оксаны Заниной, с начала учебного года все чаще поступали жалобы на предпринимателя-арендатора школьной столовой. Однако администрация школы проявляет бездействие в этом вопросе.

Районный отдел образования направил в санитарно-эпидемиологическую службу официальное письмо о проведении внеплановой проверки.

— В настоящее время вопрос о проведении проверки находится на стадии рассмотрения. По его итогам будут приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

В отношении администрации школы начата служебная проверка. К руководству могут быть применены соответствующие дисциплинарные меры.

Ранее шокирующий инцидент произошел в одной из школ Коксуского района области Жетысу. В социальных сетях распространяется видео, на котором, как подписал автор побликации, ученик школы № 2 имени Медеубая Курманова обнаружил в откусанной самсе живых белых личинок.