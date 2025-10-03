РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:47, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В школьной столовой ВКО ученики нашли червя в супе

    Учащиеся средней школы имени Ленина в центре Улкен Нарынского района Восточно-Казахстанской области нашли червя в супе школьной столовой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суп, еда, продукты
    Фото: freepik

    Об этом сообщила председатель родительского комитета школы Оксана Занина.

    — Школьники видели живого червя, который плавал в супе в столовой. Это не единичный случай. Раньше, не имея фото-доказательств, мы ничего не могли сделать. А сегодня дети сфотографировали и отправили родителям, — рассказывает она.

    По словам Оксаны Заниной, с начала учебного года все чаще поступали жалобы на предпринимателя-арендатора школьной столовой. Однако администрация школы проявляет бездействие в этом вопросе.

    Районный отдел образования направил в санитарно-эпидемиологическую службу официальное письмо о проведении внеплановой проверки.

    — В настоящее время вопрос о проведении проверки находится на стадии рассмотрения. По его итогам будут приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

    В отношении администрации школы начата служебная проверка. К руководству могут быть применены соответствующие дисциплинарные меры.

    Ранее шокирующий инцидент произошел в одной из школ Коксуского района области Жетысу. В социальных сетях распространяется видео, на котором, как подписал автор побликации, ученик школы № 2 имени Медеубая Курманова обнаружил в откусанной самсе живых белых личинок.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Дети Регионы Питание школа
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают