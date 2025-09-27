Живые личинки в школьной самсе: чем кормят детей в Жетысу?

Видео вызвало бурную реакцию среди жителей региона. В кадре четко видно: внутри школьной выпечки что-то шевелится. Пользователи Instagram-аккаунта balpykbi_life, где впервые появилось видео, возмущены и требуют немедленного расследования.

Родители учащихся школы уже обратились к местным властям, требуя объяснений: как подобное вообще могло произойти в учебном заведении?

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела образования Коксусского района Куат Кузбаев.

— Мы в курсе опубликованного видео. По данному факту проводится проверка совместно с родительским комитетом школы. Направлен официальный запрос в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля. По итогам санитарной проверки в отношении арендатора школьной столовой будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметил он.

Пока результаты расследования еще не обнародованы, в обществе нарастает тревога. Если в школьной столовой действительно допускают такие вопиющие нарушения санитарных норм, то это — тревожный сигнал для системы питания в учебных заведениях.

Напомним, совсем недавно в частном детсаду Талдыкоргана начали проверку после того, как было опубликовано видео, демонстрирующее серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.