    01:35, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Живые личинки в школьной самсе: чем кормят детей в Жетысу?

    Шокирующий инцидент произошел в одной из школ Коксуского района области Жетысу. В социальных сетях распространяется видео, на котором, как подписал автор побликации, ученик школы № 2 имени Медеубая Курманова обнаружил в откусанной самсе… живых белых личинок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скриншот из видео: Kazinform

    Видео вызвало бурную реакцию среди жителей региона. В кадре четко видно: внутри школьной выпечки что-то шевелится. Пользователи Instagram-аккаунта balpykbi_life, где впервые появилось видео, возмущены и требуют немедленного расследования.

    Родители учащихся школы уже обратились к местным властям, требуя объяснений: как подобное вообще могло произойти в учебном заведении?

    Ситуацию прокомментировал руководитель отдела образования Коксусского района Куат Кузбаев.

    — Мы в курсе опубликованного видео. По данному факту проводится проверка совместно с родительским комитетом школы. Направлен официальный запрос в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля. По итогам санитарной проверки в отношении арендатора школьной столовой будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — отметил он.

    Пока результаты расследования еще не обнародованы, в обществе нарастает тревога. Если в школьной столовой действительно допускают такие вопиющие нарушения санитарных норм, то это — тревожный сигнал для системы питания в учебных заведениях.

    Напомним, совсем недавно в частном детсаду Талдыкоргана начали проверку после того, как было опубликовано видео, демонстрирующее серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

    Образование Санэпидконтроль Питание школа
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
