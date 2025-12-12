В СЭЗ «Хоргос» реализовали 32 проекта и создали свыше двух тысяч рабочих мест

Еще 32 проекта, как сообщил аким области Бейбит Исабаев, находятся в работе.

Для повышения эффективности международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» здесь модернизировали инфраструктуру. В частности, запустили второй багажный терминал, внедрили Face ID и интеграцию с информационными системами госорганов. Также АО «Казпочта» начала перевозку грузов через центр.

— В результате посещаемость МЦПС увеличилась в два раза — до пяти тысяч человек в сутки. В целях увеличения пропускной способности «Нұр жолы» завершено строительство объездной дороги для крупногабаритного транспорта. Также планируется перенаправление легкового транспорта через МЦПС «Хоргос», что позволит дополнительно разгрузить транспортный поток и увеличить пропускную способность «Нұр жолы» на 30-40%, — сказал аким на пресс-конференции в СЦК.

В регионе также завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала. Кроме того, в этом году открыли новый автомобильный таможенный пост «Алаколь» и достроили вторые железнодорожные пути на участке «Достык-Мойынты».

