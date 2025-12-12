Безработица снизилась и доходы населения выросли в области Жетысу

Он отметил, что по итогам десяти месяцев в регионе фиксируется рост по всем ключевым экономическим показателям.

— С начала года в экономику области привлечено 397 миллиарда тенге инвестиций с ростом на 17 процентов. В 2023–2025 годах в регионе создано 108 тысяч рабочих мест, из них на постоянную работу трудоустроено более 70 тысяч человек, — сказал аким на пресс-конференции в СЦК.

По данным акимата, уровень безработицы в регионе снизился до 4,7%, число получателей адресной социальной помощи сократилось вдвое. Среднемесячная зарплата выросла на 18% — до 331 тыс. тенге, а среднедушевой доход увеличился на 19% и достиг 172 тыс. тенге.