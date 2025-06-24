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    14:17, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В семи регионах Казахстана созданы дежурные группы для защиты посевов от сайгаков

    В семи регионах страны для защиты сельхозугодий от сайгаков задействованы 557 человек и 182 единицы техники. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: КазАвтоЖол

    — По данным на 2025 год, численность сайгаков на территории Казахстана достигла 3 млн 978 тыс. голов, что значительно превышает исторический максимум 1974 года (1,2 млн голов). Из-за роста популяции сайгаков фермеры сталкиваются с уничтожением посевов, что приводит к потере части урожая. В целях защиты сельхозугодий от нашествия животных и оказания поддержки аграриям в семи регионах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. Организовано патрулирование инспекторами по сельскохозяйственным землям, а также введено круглосуточное дежурство по вахтовому методу, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

    По информации министерства, в дежурство привлечены 557 человек и 182 единицы техники. Из них от Министерства экологии и природных ресурсов — 431 человек и 127 единиц техники, от местных исполнительных органов — 126 человек и 55 единиц техники.

    — Дежурные группы круглосуточно работают на сельхозугодьях, охраняя посевы от сайгаков. В настоящее время по заказу министерства Институт зоологии подготовил научное обоснование по регулированию численности сайгаков. На основании этого обоснования Правительство примет решение по регулированию популяции. Также в сотрудничестве с заинтересованными госорганами и акиматами ведется работа по мониторингу численности животных, — добавили в министерстве.

    Ранее министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что подготовлено биологическое обоснование по регулированию и отлову сайгаков.

    — Мы получили официальное научное заключение Института зоологии. Согласно ему, 20% популяции подлежит регулированию, — отметил министр.

    Ранее мы писали о том, решит ли отстрел проблему с численностью сайгаков.

    Также сообщалось, что Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Сайгак Минэкологии и природных ресурсов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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