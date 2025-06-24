В семи регионах Казахстана созданы дежурные группы для защиты посевов от сайгаков

— По данным на 2025 год, численность сайгаков на территории Казахстана достигла 3 млн 978 тыс. голов, что значительно превышает исторический максимум 1974 года (1,2 млн голов). Из-за роста популяции сайгаков фермеры сталкиваются с уничтожением посевов, что приводит к потере части урожая. В целях защиты сельхозугодий от нашествия животных и оказания поддержки аграриям в семи регионах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. Организовано патрулирование инспекторами по сельскохозяйственным землям, а также введено круглосуточное дежурство по вахтовому методу, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

По информации министерства, в дежурство привлечены 557 человек и 182 единицы техники. Из них от Министерства экологии и природных ресурсов — 431 человек и 127 единиц техники, от местных исполнительных органов — 126 человек и 55 единиц техники.

— Дежурные группы круглосуточно работают на сельхозугодьях, охраняя посевы от сайгаков. В настоящее время по заказу министерства Институт зоологии подготовил научное обоснование по регулированию численности сайгаков. На основании этого обоснования Правительство примет решение по регулированию популяции. Также в сотрудничестве с заинтересованными госорганами и акиматами ведется работа по мониторингу численности животных, — добавили в министерстве.

Ранее министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что подготовлено биологическое обоснование по регулированию и отлову сайгаков.

— Мы получили официальное научное заключение Института зоологии. Согласно ему, 20% популяции подлежит регулированию, — отметил министр.

Ранее мы писали о том, решит ли отстрел проблему с численностью сайгаков.

Также сообщалось, что Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков.