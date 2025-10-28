РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:19, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Семее пожар уничтожил три дома — огонь тушили 30 спасателей

    В Семее на улице Гёте произошел пожар на частной территории, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В Семее пожар уничтожил три дома — огонь тушили 30 спасателей
    Фото: МЧС РК

    Предварительно возгорание началось во времянке и вскоре перекинулось на рядом стоящий жилой дом. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на соседний дом.

    Первые пожарные расчеты прибыли на место через пять минут после вызова. Однако из-за позднего сообщения к моменту прибытия огнем уже были охвачены три дома. Сотрудники МЧС организовали бесперебойную подачу воды и локализовали распространение пламени.

    Пожар ликвидирован на общей площади около 220 кв. м. Пострадавших нет. В тушении огня участвовали около 30 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС.

    Напомним, что вчера в Талдыкоргане сотрудник полиции спрыгнул с охваченной пламенем крыши ради спасения человека.

    Наталья Мосунова
