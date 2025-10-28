В Семее пожар уничтожил три дома — огонь тушили 30 спасателей

Предварительно возгорание началось во времянке и вскоре перекинулось на рядом стоящий жилой дом. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на соседний дом.

Первые пожарные расчеты прибыли на место через пять минут после вызова. Однако из-за позднего сообщения к моменту прибытия огнем уже были охвачены три дома. Сотрудники МЧС организовали бесперебойную подачу воды и локализовали распространение пламени.

Пожар ликвидирован на общей площади около 220 кв. м. Пострадавших нет. В тушении огня участвовали около 30 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС.

Напомним, что вчера в Талдыкоргане сотрудник полиции спрыгнул с охваченной пламенем крыши ради спасения человека.