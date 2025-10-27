Полицейский из Талдыкоргана спрыгнул с крыши горящего дома, спасая человека

В полицию города Талдыкорган поступило сообщение — соседи пожаловались на шум.

На вызов выехали старший лейтенант полиции отдела общественной безопасности Кажыханулы Темирлан и капитан полиции Сейтберли Максат. Прибыв по адресу в микрорайон Жастар-3, они заметили, что крыша одного из домов уже охвачена пламенем. Соседи сообщили, что внутри может находиться мужчина.

Не теряя ни секунды, старший лейтенант Темирлан Кажиханулы поднялся на крышу дома, где в густом дыму заметил человека. Подняв пострадавшего на руки, полицейский спрыгнул с крыши горящего здания.

До приезда скорой помощи и пожарных спасатель в погонах контролировал состояние мужчины, оказывая ему необходимую поддержку. Благодаря его решительным действиям человеческая жизнь была спасена.

Сам Темирлан получил лёгкое отравление угарным газом, однако от госпитализации отказался, пожелав продолжить службу.

Спасённый мужчина в настощее время находится в больнице под наблюдением врачей.

Причины возгорания устанавливаются.

