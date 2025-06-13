Рискуя жизнью полицейский остановил опасного водителя в Шымкенте

В Шымкенте полицейские зафиксировали автомобиль Daewoo Nexia за агрессивное вождение. Нарушение выявили с помощью цифровой системы на основе искусственного интеллекта, которая распознает опасное поведение на дорогах. Водитель проигнорировал законное требование остановиться. Он замедлил ход, но не остановился. Когда полицейские попытались подойти для проверки, он резко тронулся с места. Полицейский, пытавшийся остановить нарушителя, оказался на капоте машины. Водитель не снизил скорость, рискуя жизнью сотрудника. Только после этого полицейским удалось задержать нарушителя.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В рамках реализации принципа «Закон и Порядок» будет обеспечена неотвратимость наказания за любые посягательства на жизнь и здоровье сотрудников полиции. Подобные действия квалифицируются как опасные преступления и получат соответствующую правовую оценку.





