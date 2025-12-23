РУ
    В России впервые наказали за склонение к аборту

    В России оштрафовали мужчину за давление на беременную. Это первый случай штрафа за склонение к аборту в стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    ЭКО, беременность, жүктілік
    Фото: Canva

    — Мировой судья судебного участка № 4 г. Саранска впервые в новейшей истории Российской Федерации вынес постановление о привлечении к административной ответственности по делу о склонении к аборту, — сообщается в телеграм-канале благотворительного фонда «Женщины за жизнь». 

    Как отметили в фонде, одна из их подопечных, узнав о беременности двойней, сообщила новость отцу детей. Мужчина предложил ей сделать аборт и выразил желание оплатить прерывание беременности. Женщина отказалась и прекратила взаимоотношения с мужчиной, а затем обратилась за защитой в юридическую и психологическую службы.

    Отмечается, что в июле 2025 года женщина родила двоих детей.

    - В ходе разбирательств и предоставлении доказательств, отец детей признал свою вину, однако на заседании начал отрицать факт склонения к аборту. Тем не менее, суд назначил справедливое наказание в соответствии со всеми материалами дела: административный штраф в размере 5 тыс. рублей (примерно более 32 тыс.тенге), — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев в Казахстане.

    Беременность Штрафы Мировые новости Россия
    Гульжан Тасмаганбетова
