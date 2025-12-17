Депутат предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев в Казахстане

По ее словам, относительно «мягкое» регулирование суррогатного материнства делает Казахстан привлекательным для «репродуктивного туризма».

— Во многих соседних странах и ряде развитых стран суррогатное материнство полностью запрещено или существуют строгие ограничения, включая запрет на коммерческое суррогатное материнство или услуги для иностранцев. Опыт Грузии, столкнувшейся с бесконтрольным трансграничным суррогатным материнством, подтверждает эти угрозы, — отметила Гульдара Нурым.

Депутат также заявила, что участие молодых женщин в программе суррогатного материнства из-за финансовых трудностей несет риск негативных психологических последствий и травм, связанных с разделением с новорожденным. Вовлечение значительных финансовых средств создает угрозу превращения детей в «товар», а эксплуатация уязвимых слоев населения расценивается как новая форма торговли людьми.

Вместе с тем, она указала на растущую заинтересованность иностранных агентств в сотрудничестве с казахстанскими ЭКО-клиниками, наблюдаемую последние три года.

— Это свидетельствует о целенаправленном использовании биоматериала казахстанских женщин в коммерческих целях. Женщины не всегда осознают возможные негативные последствия для своего здоровья, что может нанести урон генофонду и здоровью нации, — считает Гульдара Нурым.

Депутат также отметила, что деятельность иностранных агентств не регулируется и не контролируется уполномоченными госорганами, поскольку они не являются медицинскими учреждениями.

Для решения этих проблем, она считает необходимым принять следующие меры:

Внедрить обязательное лицензирование клиник и агентств, а также публиковать их открытые реестры;

Рассмотреть вопрос о предоставлении услуг суррогатного материнства на территории РК только для граждан Казахстана.

Ранее о том, кто и в каких случаях может воспользоваться программой суррогатного материнства, насколько процедура популярна в Казахстане и, каков ее механизм, корреспонденту агентства Kazinform рассказал президент казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины, главный репродуктолог, профессор, академик НАН РК Вячеслав Локшин.