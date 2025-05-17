В региональном сотрудничестве с ЦА Китай опирается на Казахстан — эксперт

Заместитель директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Цзинь Чжэ отметила, что для Китая механизм «Китай — Центральная Азия» имеет важное значение, а сама Центральная Азия — ключевой энергетический партнёр для КНР.

— Будучи соседями, Китай и страны Центральной Азии должны укреплять стратегическое взаимное доверие, совместно обеспечивать безопасность и учитывать ключевые интересы друг друга. Это важнейший аспект для Китая. Во-вторых, безусловно, это практическое сотрудничество. В частности, особую важность имеет энергетика: Китай импортирует из стран Центральной Азии не только нефть, но и природный газ, — подчеркнула эксперт.

Еще одним направлением сотрудничества она назвала транспорт и логистику: Казахстан занимает особое место в инициативе Китая «Один пояс — один путь».

— Развитие транспортно-логистического сотрудничества крайне важно для наших государств. Казахстан, будучи страной, не имеющей выхода к морю, благодаря сотрудничеству с Китаем фактически получил собственный порт — китайский Ляньюньган, — отметила Ц.Чжэ.

Третьим ключевым аспектом она назвала совместное формирование региональных производственных и логистических цепочек.

— В условиях сложной и изменчивой международной обстановки региональное сотрудничество приобретает особую значимость. Благодаря совместным усилиям Китая и стран Центральной Азии мы сможем создать более стабильные региональные производственно-снабженческие сети, — отметила Ц.Чжэ.

Профессор, декан факультета международных отношений Университета Циньхуа Янь Сюэтун назвал китайско-казахские двусторонние отношения довольно хорошими.

— Если сравнивать двусторонние отношения Китая с другими странами Центральной Азии, все они положительные, но сотрудничество с Казахстаном комплексное. В то время как с другими странами региона сотрудничество в основном сосредоточено на пограничных и экономических вопросах. Поэтому, по моему мнению, если Китай хочет развивать региональное сотрудничество в Центральной Азии, ему придется опираться именно на Казахстан, — подчеркнул профессор.

Он также рассмотрел эту тему в контексте нарастающего влияния Средних держав.

— Как я думаю, в ближайшие десятилетия ни одна страна не будет обладать возможностью обеспечить глобальное лидерство. Я также сомневаюсь в том, что совместное лидерство двух, трех или нескольких ведущих держав сможет выступать в качестве коллективного руководства, так что в следующем десятилетии мир будет без глобального лидера, — отметил Я.Сюэтун.

Именно поэтому будет возрастать роль средних держав.

— Это означает, что все эти страны думают так: «Хорошо, раз уж мы не можем создать единый глобальный рынок, тогда, по крайней мере, давайте создадим региональный: это лучше, чем отсутствие международного сотрудничества». Поэтому идет поиск лидеров для регионального сотрудничества, а глобальные державы, несмотря на свое влияние по всему миру и участие в глобальных вопросах, не обязательно имеют наибольшее влияние на региональные дела, — считает профессор.

В пример он привел Австралию: это средняя держава, но все страны Тихого океана именно ее называют ведущей в регионе.

— Мы видим много примеров лидерства именно в субрегиональном сотрудничестве, но не на континентальном уровне, не на уровне больших регионов и уж точно не на глобальном. С моей точки зрения, глобальное управление остановилось, поэтому у средних держав появляется больше пространства, возможностей, чтобы внести вклад в международное сотрудничество, — заключил Я.Сюэтун.

Ранее мы писали о том, что в строительство 100 экодеревень в РК планируют направить 600 млн долларов китайских инвестиций.