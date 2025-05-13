$600 млн китайских инвестиций планируют направить в строительство 100 экодеревень в РК

В городе Шэньчжэнь между НАО «Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов» (МЦЗТИП) и Китайско-Евразийским деловым советом (CEBC) подписано стратегическое соглашение, направленное на привлечение китайских инвестиций в экологические проекты в Казахстане. Документ закрепляет сотрудничество в области трансфера зелёных технологий, внедрения устойчивых решений и реализации пилотных инициатив.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.

На инвестиционном B2B-форуме, организованном CEBC, МЦЗТИП и «Жасыл Даму» представили ряд перспективных казахстанских стартапов. Особый интерес вызвал проект OzenM, разработанный в рамках программы GCIP Kazakhstan. Он представляет собой интеллектуальную платформу экологического мониторинга, предназначенную для установки на гидропостах. Китайская компания Lihero выразила готовность к взаимодействию, и в ближайшее время стороны планируют обсудить возможности интеграции технологии в более чем 1000 гидропостов, расположенных на территории Казахстана.

Также экспертом по зеленым и водным технологиям Владимиром Олещенко была представлена концепция проекта экодеревни, ориентированного на строительство 100 автономных экологических поселений по стандартам BREED и LEED. Предварительное соглашение на сумму $600 млн с китайскими инвесторами охватывает 600 гектаров земли в живописных регионах Казахстана.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Эко-деревни будут полностью энергонезависимыми — с солнечными батареями, системами сбора дождевой воды, тепличным хозяйством и возможностью пассивного дохода для жителей. Проект призван обеспечить устойчивую, экологичную и безопасную альтернативу городскому образу жизни с чистым воздухом и защитой от энергетических перебоев.

В этот же день делегация МЦЗТИП и «Жасыл Даму» посетила крупнейший в мире мусоросжигательный завод, управляемый компанией PK Environment (Гуанчжоу). Казахстанские предприятия в сфере переработки отходов презентовали собственные технологии, включая решения по утилизации твёрдых бытовых, нефтесодержащих и резиносодержащих отходов. Китайская сторона выразила готовность более детально изучить бизнес-планы и технические характеристики представленных проектов.

Первый день рабочей поездки завершился укреплением стратегических контактов и подтверждением высокого интереса китайских партнёров к экологическим инициативам Казахстана. МЦЗТИП продолжает продвигать национальные разработки на международном уровне, формируя прочную платформу для зелёного технологического обмена.

Как сообщалось ранее, Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан.