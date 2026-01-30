В проекте Конституции уточнили требования к кандидатам в Президенты

Он отметил, что в третий раздел «Президент» вошли концептуально пересмотренные и совершенно новые положения.

— В данном разделе предусмотрена норма о том, что Президент страны обеспечивает согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей государственной власти, а также ответственность органов власти перед единым народом Республики Казахстан. Конкретизированы требования к кандидатам в Президенты Республики. Высшим должностным лицом может быть избран гражданин Республики Казахстан по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет, имеющий высшее образование и опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет, — сказал Бакыт Нурмуханов.

Отдельные нормы закрепляют сроки проведения президентских выборов и принятия им присяги. Включены положения, регулирующие полномочия Президента, касающиеся его взаимодействия с Курултаем, Правительством и другими государственным органами, а также кадровых вопросов и нормотворческих функций.

Также дополнены конституционные положения, регулирующие основания и порядок досрочного освобождения Президента Республики от должности.

— Четко прописано право Главы государства добровольно уйти в отставку. В таком случае Президент подает в Конституционный суд заявление о своей отставке. Конституционный суд удостоверяет, что Президент Республики Казахстан лично и добровольно подал заявление об отставке. С момента дачи заключения Президент Республики считается освобожденным от должности в связи с уходом в отставку, — отметил он.

Далее начинаются процедуры перехода в установленном порядке полномочий Президента к должностным лицам, определенным Конституцией — вице-президенту, Председателю Курултая или Премьер-министру. Нормы, регулирующие эти процедуры, также были конкретизированы.

— Лицо, решившее отказаться принять на себя полномочия Президента Республики, подает заявление об отказе принять на себя полномочия Президента в Конституционный суд. Конституционный суд удостоверяет, что данное лицо лично в добровольном порядке подало заявление об отказе принять на себя полномочия Президента, и дает заключение. Предлагаются нормы, согласно которым в течение семи дней со дня досрочного освобождения от должности, отрешения или смерти Президента Республики, Курултай объявляет о проведении выборов Президента. Выборы проводятся в течение двух месяцев, — озвучил Бакыт Нурмуханов.

Отдельная статья посвящена правовому статусу и полномочиям вице-президента.