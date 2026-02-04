В Президентском центре обсудили проект Новой Конституции страны

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Ерлана Саирова, проект новой Конституции является инструментом сохранения стабильности страны.

Фото: Kazinform

— Мы видим, что в мировой политике наблюдается турбулентность. Сегодня международное право подвергается коррозии. В этой ситуации государство должно обеспечить механизмы сохранения стабильности и территориальной целостности страны. Проект Конституции отвечает на вызовы международной повестки дня, в нем предусмотрены соответствующие механизмы, — считает он.

В проекте новой Конституции нашли точную трактовку тезисы о том, что независимость нашей страны священна, и государство будет ее защищать, подчеркнул депутат. При этом в документе заложены принципы сохранения традиционных ценностей общества и социальные гарантии.

— В Казахстане среднее образование гарантируется. Все казахстанцы имеют право на бесплатное получение высшего образования на конкурсной основе. Таких гарантий во многих странах нет — это наше высшее социальное достижение, — отметил Ерлан Саиров.

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова отмечает, что нынешняя Конституционная реформа является закономерным и последовательным этапом демократических преобразований в стране, которые начались еще в 2022 году.

Фото: Kazinform

— Мы идем эволюционным путем, страна развивается. Я считаю, что разработка проекта новой Конституции именно на этом этапе — очень важный шаг, который укрепит Парламент и улучшит взаимосвязь народа и государства, сделает государство более открытым для людей и подотчетным членам Курултая, избранным народом, — считает она.

Цель прошедшей экспертной встречи «Конституция Справедливого Казахстана» — широкое освещение основных положений проекта Конституции страны, отражающей содержание новых политических установок и ценностных матриц, которые нашли свое идеологическое оформление в концепции «Справедливого Казахстана», а также инициатив Президента страны Касым-Жомарта Токаева, создающих импульс для дальнейших поэтапных и системных реформ.

Конституционная реформа закладывает основу для устойчивого экономического роста, усиления правовых гарантий бизнеса и повышения доверия международных партнеров. Об этом ранее говорил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков.