Конституционная реформа усилит правовые гарантии бизнеса — Мурат Каримсаков

— Конституционная реформа является важным этапом институционального развития Казахстана и закладывает устойчивую основу для долгосрочного экономического роста и укрепления доверия со стороны бизнеса и международных партнеров. Речь идет не о точечных изменениях, а о масштабной конституционной модернизации, затрагивающей все разделы Основного закона и формирующей новую архитектуру государственного управления, — отметил Каримсаков.

По его словам, закрепление в Основном законе приоритета прав и свобод человека, принципов справедливости, закона и порядка формирует более предсказуемую и прозрачную среду для предпринимательской деятельности. Для делового сообщества это означает усиление правовых гарантий, защиту интересов инвесторов и повышение устойчивости экономических институтов. Важно, что обновленная логика Конституции выстраивает более четкий баланс между государством и гражданином, где права человека становятся фундаментом всей правовой системы, а не вторичным элементом.

— Для Внешнеторговой палаты Казахстана данные изменения имеют практическое значение в контексте развития внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций. Формирование устойчивой правовой и институциональной среды напрямую влияет на инвестиционный климат, повышает доверие иностранных партнеров и способствует расширению международного торгово-экономического сотрудничества. Принятие новой редакции Конституции, обусловленное тем, что изменения охватывают более 80 процентов ее содержания, усиливает юридическую определенность и качество правового регулирования, что критически важно для долгосрочных инвестиционных решений, — считает председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана.

Он отмечает, что особое значение имеет акцент на развитии человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Такой подход напрямую влияет на конкурентоспособность национальной экономики и создает условия для перехода к экономике знаний, что особенно важно в контексте интеграции Казахстана в глобальные цепочки добавленной стоимости. В этом смысле обновленная Конституция отражает переход от устаревшей, избыточно централизованной модели к современной, сбалансированной системе с чётко выстроенными институтами и механизмами сдержек и противовесов.