    10:38, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В поселке под Усть-Каменогорском оштрафовали асфальтобетонный завод

    После многочисленных жалоб жителей в Усть-Каменогорске завершилась внеплановая проверка предприятия, загрязнявшего воздух вблизи жилых домов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В поселке под Усть-Каменогорском оштрафовали асфальтобетонный завод
    Фото: департамент экологии ВКО

    По данным департамента экологии Восточно-Казахстанской области, ТОО «AST-Qurylys 22» осуществляло деятельность по производству асфальта без соответствующего экологического разрешения.

    — При запуске завода не были проведены общественные слушания и не получено экологическое разрешение, что является нарушением требований Экологического кодекса, — отметили в департаменте.

    В поселке под Усть-Каменогорском оштрафовали асфальтобетонный завод
    Фото: департамент экологии ВКО

    Жители поселка Ново-Явленка рассказывают, что в дни, когда предприятие работает, невозможно находиться на улице или открыть окна.

    — Мы живем буквально в сотне метров от завода. Когда включают производство, все вокруг затягивает дымом, дышать нечем, — поделились новоявленцы.

    В акимате Усть-Каменогорска подтвердили, что разрешение на строительство объекта не выдавалось.

    — В адрес акимата поступили обращения от граждан по поводу работы предприятия. Разрешения на строительство данного объекта местными исполнительными органами не предоставлялись. Материалы переданы в надзорные органы, — сообщили в пресс-службе акима города.

    В поселке под Усть-Каменогорском оштрафовали асфальтобетонный завод
    Фото: департамент экологии ВКО

    По результатам проверки компания привлечена к административной ответственности, а материалы направлены в административный суд Усть-Каменогорска для рассмотрения вопроса о приостановке деятельности.

    В департаменте экологии добавили, что работа по выявлению и пресечению деятельности объектов, наносящих вред окружающей среде, в регионе продолжается.

    Ранее сообщалось, что на 9,7 миллиона тенге оштрафовали недропользователей в ВКО.

    Нелли Нигматуллина
