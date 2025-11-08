В поселке под Усть-Каменогорском оштрафовали асфальтобетонный завод

По данным департамента экологии Восточно-Казахстанской области, ТОО «AST-Qurylys 22» осуществляло деятельность по производству асфальта без соответствующего экологического разрешения.

— При запуске завода не были проведены общественные слушания и не получено экологическое разрешение, что является нарушением требований Экологического кодекса, — отметили в департаменте.

Фото: департамент экологии ВКО

Жители поселка Ново-Явленка рассказывают, что в дни, когда предприятие работает, невозможно находиться на улице или открыть окна.

— Мы живем буквально в сотне метров от завода. Когда включают производство, все вокруг затягивает дымом, дышать нечем, — поделились новоявленцы.

В акимате Усть-Каменогорска подтвердили, что разрешение на строительство объекта не выдавалось.

— В адрес акимата поступили обращения от граждан по поводу работы предприятия. Разрешения на строительство данного объекта местными исполнительными органами не предоставлялись. Материалы переданы в надзорные органы, — сообщили в пресс-службе акима города.

Фото: департамент экологии ВКО

По результатам проверки компания привлечена к административной ответственности, а материалы направлены в административный суд Усть-Каменогорска для рассмотрения вопроса о приостановке деятельности.

В департаменте экологии добавили, что работа по выявлению и пресечению деятельности объектов, наносящих вред окружающей среде, в регионе продолжается.

