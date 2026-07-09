В области Абай перекрыли участок трассы из-за дождевых вод

В области Абай ввели ограничение движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

В области Абай в связи с переливом дождевых вод через проезжую часть на участке автомобильной дороги республиканского значения KAZ15 «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км 852–900 (уч. с. Кызыл-Кесик — поворот на с. Сатпаев) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Ранее десятки дворов ушли под воду после ливня в Мангистауской области.