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    В области Абай перекрыли участок трассы из-за дождевых вод

    В области Абай ввели ограничение движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    закрытие дорог
    Фото: Kazinform

    В области Абай в связи с переливом дождевых вод через проезжую часть на участке автомобильной дороги республиканского значения KAZ15 «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км 852–900 (уч. с. Кызыл-Кесик — поворот на с. Сатпаев) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

    Ранее десятки дворов ушли под воду после ливня в Мангистауской области.

    Подтопления Дороги Дожди Регионы Казахстана Трассы Область Абай Закрытие дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор