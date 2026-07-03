Десятки дворов ушли под воду после ливня в Мангистауской области

В селе Бейнеу Мангистауской области продолжаются работы по ликвидации последствий сильного дождя. После ливня оказались подтоплены около 90 дворов частных домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации акимата Бейнеуского района, все профильные службы переведены на усиленный режим работы для устранения последствий подтопления и обеспечения безопасности жителей.

По состоянию на утро, дождевая вода скопилась примерно во дворах 90 жилых домов.

С помощью специальной техники уже откачано более 7 тысяч кубометров воды.

В настоящее время в работах по откачке воды и восстановлению территории задействованы 25 единиц специальной техники и 37 сотрудников. Работы ведутся круглосуточно.

Фото: акимат Бейнеуского района

В акимате также сообщили, что для жителей организована горячая линия. В случае подтопления или необходимости срочной помощи граждан просят обращаться по телефону: +7 705 820 12 91.

Ранее Kazinform писал, что в Уральске жители жалуются на затопление канализационными стоками подвальных помещений жилых домов.