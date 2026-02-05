В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту

По его словам, наличие национальной валюты является одним из ключевых показателей экономической и культурной независимости, а также суверенитета страны.

— Национальная валюта позволяет проводить самостоятельную денежно-кредитную политику, обеспечивает стабильность финансовой системы, защищает внутренний рынок и дает возможность своевременно реагировать на внешнеэкономические кризисы, — отметил он.

Ходжаназаров подчеркнул, что национальная валюта — это не просто экономический инструмент, а один из главных атрибутов суверенного государства.

— Она отражает политическую и экономическую независимость страны, а также способность самостоятельно проводить внутреннюю и внешнюю финансовую политику. Тенге напрямую связан с повседневной жизнью граждан: используется при выплате заработной платы, в торговле, сфере услуг и других экономических отношениях, — добавил депутат.

По его словам, закрепление тенге на уровне Конституции позволит:

закрепить экономическую независимость страны;

усилить институциональное значение национальной валюты;

обеспечить преемственность финансовой политики;

предотвратить появление разных домыслов и спекуляций.

Как отметил Ходжаназаров, на сегодняшний день статус тенге регулируется законом «О Национальном банке Республики Казахстан». Однако в условиях изменений мировой финансовой системы важно закрепить его на уровне Конституции.

Закрепление национальной валюты на уровне Основного закона широко применяется в международной практике, продолжил Ходжаназаров. Например, в Конституциях Турции, Грузии и Узбекистана содержатся нормы, регулирующие финансовую систему, а в Конституциях Азербайджана, Армении и Кыргызстана прямо закреплена денежная единица.

— Закрепление национальной валюты в Конституции укрепляет экономические основы государства и исключает любые сомнительные трактовки, связанные с валютой, — подчеркнул Ходжаназаров.

В связи с этим депутат предложил Комиссии рассмотреть возможность включения в проект Конституции формулировки: «Национальная валюта Казахстана —тенге».

Ранее Государственный советник РК Ерлан Карин рассказал о ходе работы над проектом новой Конституции.

Напомним, Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.