    17:19, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту

    Депутат Мажилиса и председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров предложил закрепить статус национальной валюты в проекте новой Конституции Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Депутат Мажилиса и председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров
    Фото: Конституционный суд РК

    По его словам, наличие национальной валюты является одним из ключевых показателей экономической и культурной независимости, а также суверенитета страны.

    — Национальная валюта позволяет проводить самостоятельную денежно-кредитную политику, обеспечивает стабильность финансовой системы, защищает внутренний рынок и дает возможность своевременно реагировать на внешнеэкономические кризисы, — отметил он.

    Ходжаназаров подчеркнул, что национальная валюта — это не просто экономический инструмент, а один из главных атрибутов суверенного государства.

    — Она отражает политическую и экономическую независимость страны, а также способность самостоятельно проводить внутреннюю и внешнюю финансовую политику. Тенге напрямую связан с повседневной жизнью граждан: используется при выплате заработной платы, в торговле, сфере услуг и других экономических отношениях, — добавил депутат.

    По его словам, закрепление тенге на уровне Конституции позволит:

    • закрепить экономическую независимость страны;
    • усилить институциональное значение национальной валюты;
    • обеспечить преемственность финансовой политики;
    • предотвратить появление разных домыслов и спекуляций.

    Как отметил Ходжаназаров, на сегодняшний день статус тенге регулируется законом «О Национальном банке Республики Казахстан». Однако в условиях изменений мировой финансовой системы важно закрепить его на уровне Конституции.

    Закрепление национальной валюты на уровне Основного закона широко применяется в международной практике, продолжил Ходжаназаров. Например, в Конституциях Турции, Грузии и Узбекистана содержатся нормы, регулирующие финансовую систему, а в Конституциях Азербайджана, Армении и Кыргызстана прямо закреплена денежная единица.

    — Закрепление национальной валюты в Конституции укрепляет экономические основы государства и исключает любые сомнительные трактовки, связанные с валютой, — подчеркнул Ходжаназаров.

    В связи с этим депутат предложил Комиссии рассмотреть возможность включения в проект Конституции формулировки: «Национальная валюта Казахстана —тенге».

    Ранее Государственный советник РК Ерлан Карин рассказал о ходе работы над проектом новой Конституции.

    Напомним, Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января. 

    Теги:
    Конституция Валюта Тенге Депутаты Конституционная реформа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
