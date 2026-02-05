Необходимость и значимость новой Конституции признает большинство казахстанцев — Ерлан Карин

— Можно уверенно сказать, что представленный на общественное обсуждение новый текст является большим обновлением и шагом вперед. Об этом в последние дни пишут в поддержку и многие граждане в социальных сетях. При этом не стоит думать, что эта работа велась всего несколько недель. Мы говорим об этом на каждом заседании. Работа по конституционной реформе ведется уже около шести месяцев. Работа над текстом также не ограничилась несколькими неделями — это результат многомесячного труда, — отметил Госсоветник.

В качестве примера он привел анализ, поступивший в октябре прошлого года через платформу eGov от профессора Университета имени М. Нарикбаева Марата Ахмади. В документе были указаны терминологические ошибки в Конституции 1995 года, проблемы перевода, а также ряд смысловых и понятийных неточностей.

По словам Ерлана Карина, автора анализа пригласили в Акорду для детального обсуждения выявленных замечаний. Позднее эти вопросы были дополнительно рассмотрены с руководством университета имени Нарикбаева.

— В начале ноября при университете была организована специальная площадка, где в работу включились такие ученые-юристы, как Марат Ахмади, Нуржан Ешниязов, Абай Абылай и другие преподаватели и специалисты. В начале декабря к рабочей группе также присоединились другие известные ученые, языковеды, представители государственных органов и сотрудники аппарата Парламента, что расширило состав группы, — рассказал он.

Напомним, Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.