В Нидерландах оштрафовали 10 муниципалитетов за сбор данных о мусульманах

Общая сумма штрафа составила 250 тысяч евро. Об этом сообщило Нидерландское агентство по защите персональных данных (AP).

Санкции были применены к муниципалитетам Делфта, Эде, Эйндховена, Гоозе-Мерена, Харлеммермера, Хилверсума, Хюйзена, Тилбурга, Веенендала и Зутермера за нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) Европейского союза. По данным регулятора, местные власти без ведома граждан собирали и обрабатывали сведения о мечетях, мусульманских организациях и отдельных лицах.

В отчетах, подготовленных по заказу муниципалитетов, содержалась конфиденциальная информация, включая данные о религиозных убеждениях, конфессиональной принадлежности, семейных и личных связях. Часть собранных сведений передавалась государственным структурам — полиции, Национальному координационному центру по борьбе с терроризмом и безопасности (NCTV), а также Министерству социальных дел и занятости (SZW). В AP подчеркнули, что подобные действия носили дискриминационный характер, поскольку были преимущественно направлены против мусульман.

Глава агентства Алейд Вольфсен заявила, что тайные исследования мусульманских общин не имели никакого правового основания. По ее словам, муниципалитеты допустили серьезное нарушение конфиденциальности, собирая и обрабатывая особо чувствительные персональные данные без законных причин.

Согласно выводам AP, в 2010-х годах ряд муниципалитетов, ссылаясь на борьбу с радикализацией и терроризмом и следуя рекомендациям NCTV, сотрудничали с частными исследовательскими компаниями. Те проводили так называемые «анализы сферы влияния» и «быстрые сканирования», в рамках которых посещались мечети, составлялись подробные досье на членов общин, религиозных лидеров и духовных лиц, а также фиксировались семейные отношения и внутренние конфликты.

Муниципалитеты признали факт незаконной обработки данных и согласились с назначенными штрафами. Кроме того, они начали предпринимать шаги по восстановлению доверия и отношений с мусульманскими общинами. Агентство по защите данных также ввело запрет на дальнейшую обработку собранной информации для любых иных целей.

Отдельно отмечается, что в 2016–2019 годах Министерство социальных дел и занятости Нидерландов также осуществляло скрытое наблюдение за мусульманскими организациями и лицами, привлекая частные компании и сотрудников под прикрытием, а часть информации проверялась через NCTV.

