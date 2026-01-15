РУ
    13:28, 15 Январь 2026 | GMT +5

    ДУМК открывает новый сектор для исламских финансов

    При Духовном управлении мусульман Казахстана будет создан новый сектор исламских финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДУМК
    Фото: muftyat.kz

    Как отметил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, уровень религиозного сознания в обществе с каждым днем растет, что увеличивает спрос на честный доход. Мусульмане стараются избегать ростовщичества, несправедливых соглашений и сомнительного дохода в повседневных финансовых делах.

    — Создаваемый сектор будет проводить шариатскую экспертизу финансовых продуктов и предоставлять обществу надежные и последовательные фетвы, — сказал Верховный муфтий.

    Одной из главных задач этого сектора станет оценка с точки зрения шариата новых финансовых инструментов, таких как лизинг, страхование, инвестиции, облигации, цифровые активы и электронные платёжные системы.

    Ранее международный финансовый центр «Астана» объявил о создании международного Консультативного совета по исламским финансам — органа, который объединяет ведущих мировых экспертов из ключевых исламских финансовых юрисдикций.

