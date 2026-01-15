ДУМК открывает новый сектор для исламских финансов
При Духовном управлении мусульман Казахстана будет создан новый сектор исламских финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, уровень религиозного сознания в обществе с каждым днем растет, что увеличивает спрос на честный доход. Мусульмане стараются избегать ростовщичества, несправедливых соглашений и сомнительного дохода в повседневных финансовых делах.
— Создаваемый сектор будет проводить шариатскую экспертизу финансовых продуктов и предоставлять обществу надежные и последовательные фетвы, — сказал Верховный муфтий.
Одной из главных задач этого сектора станет оценка с точки зрения шариата новых финансовых инструментов, таких как лизинг, страхование, инвестиции, облигации, цифровые активы и электронные платёжные системы.
Ранее международный финансовый центр «Астана» объявил о создании международного Консультативного совета по исламским финансам — органа, который объединяет ведущих мировых экспертов из ключевых исламских финансовых юрисдикций.