ДУМК открывает новый сектор для исламских финансов

Как отметил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, уровень религиозного сознания в обществе с каждым днем растет, что увеличивает спрос на честный доход. Мусульмане стараются избегать ростовщичества, несправедливых соглашений и сомнительного дохода в повседневных финансовых делах.

— Создаваемый сектор будет проводить шариатскую экспертизу финансовых продуктов и предоставлять обществу надежные и последовательные фетвы, — сказал Верховный муфтий.

Одной из главных задач этого сектора станет оценка с точки зрения шариата новых финансовых инструментов, таких как лизинг, страхование, инвестиции, облигации, цифровые активы и электронные платёжные системы.

Ранее международный финансовый центр «Астана» объявил о создании международного Консультативного совета по исламским финансам — органа, который объединяет ведущих мировых экспертов из ключевых исламских финансовых юрисдикций.