    14:43, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан делает заявку на лидерство: в МФЦА создан международный Совет по исламским финансам

    Международный финансовый центр «Астана» объявил о создании международного Консультативного совета по исламским финансам — органа, который объединяет ведущих мировых экспертов из ключевых исламских финансовых юрисдикций, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МФЦА РК.

    Фото: МФЦА РК

    Первое заседание состоялось 10 декабря в Абу-Даби на площадке Посольства Казахстана в ОАЭ в рамках AIFC Connect Abu Dhabi.

    Совет станет ключевым интеллектуальным ядром развития исламского финансирования в Казахстане: он будет формулировать независимые рекомендации по законодательству, шариатскому управлению, рынкам капитала, устойчивым финансам, цифровым решениям и международному сотрудничеству.

    Мадина Тукулова, руководитель направления исламских финансов администрации МФЦА, отметила, что создание Консультативного совета — это важный шаг в укреплении индустрии исламских финансов в Казахстане.

    — Объединяя опыт ведущих экспертов из ключевых исламских финансовых юрисдикций, мы формируем площадку, способную задать новые стандарты качества, прозрачности и развития для всего региона. Уверена, что рекомендации Совета будут способствовать ускоренному росту отрасли и дальнейшему укреплению позиции МФЦА как регионального хаба исламского финансирования, — сказала она.

    Д-р Аднан Ахмед Юсиф, президент и генеральный директор Lemrair Consultancy Company W.L.L подчеркнул, что создание Консультативного совета по исламским финансам при МФЦА является стратегически важным этапом в укреплении институциональных основ исламских финансов в Евразийском регионе.

    — Казахстан обладает значительным потенциалом для развития этичных и устойчивых финансовых решений, и IFAB станет важной платформой, на которой международные эксперты смогут внести вклад в определение будущих направлений развития отрасли, — сказал он.

    На первом заседании члены Совета сосредоточились на ключевых вопросах развития исламского финансирования в Казахстане и регионе. Эксперты обсудили текущее состояние исламской финансовой индустрии, существующие барьеры роста и потенциал Казахстана стать ведущим центром исламского финансирования в регионе.

    Особое внимание было уделено приоритетам на 2026–2028 годы:

    • запуск новых исламских финансовых продуктов;
    • расширение участия международных институтов;
    • усиление инвестиционной привлекательности юрисдикции;
    • необходимость совершенствования системы шариатского управления в МФЦА.

    Члены Совета поддержали необходимость внедрения политики шариатского управления в МФЦА, направленной на повышение качества экспертной оценки исламских финансовых продуктов, стандартизацию требований к шариатским консультативным органам и обеспечение прозрачности процедур принятия решений. 

    Совет также рассмотрел потенциал Казахстана в области зеленых и социально ориентированных исламских инструментов, включая возможности выпуска зеленых и ESG-сукук.

    В состав Совета вошли ведущие международные специалисты:

    • Д-р Сами Аль-Сувайлем (Sami Al Suwailem), исполняющий обязанности генерального директора Института Исламского Банка Развития, один из ведущих международных экспертов в области исламской экономики и глобальной исламской финансовой индустрии.
    • Д-р Аднан Ахмед Юсиф (Adnan Ahmed Yousif) — президент и генеральный директор Lemrair Consultancy Company W.L.L, один из ключевых лидеров исламского банкинга Бахрейна и Ближнего Востока.
    • Профессор Дато д-р Азнан Хасан (Aznan Hasan) — профессор шариата Международного исламского университета Малайзии, ведущий международный специалист в области шариатского надзора.
    • Лим Сэй Чонг (Lim Say Cheong) — независимый директор, эксперт по исламскому банкингу, рынкам капитала и цифровым активам (ОАЭ).
    • Фатма Чынар (Fatma Çınar) — заместитель генерального секретаря Ассоциации банков участия Турции, эксперт по исламскому банкингу.
    • Майя Марисса Малек (Maya Marissa Malek) — генеральный директор Sabiq Advisory (Малайзия — ОАЭ), специалист по шариатскому корпоративному управлению, ESG-инициативам и рынкам капитала.
    • Мадина Тукулова — руководитель направления исламских финансов МФЦА, генеральный директор Ассоциации по исламским финансам и бизнесу. Отвечает за стратегическое развитие отрасли и международное сотрудничество.

    Состав участников отражает лучшие мировые модели развития индустрии исламских финансов Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Турции, Малайзии и Казахстана. Создание Консультативного совета является важным шагом в формировании международно признанной экосистемы исламского финансирования и укреплении позиции МФЦА в Центральной Азии.

