    19:56, 31 Январь 2026 | GMT +5

    В нескольких городах Ирана произошла серия взрывов

    В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел мощный взрыв, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Иран
    Фото: Анадолу

    Как пишет Еuronews, предполагается, что это была попытка покушения на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алирезу Тангсири.

    Иранское информационное агентство Tasnim, связанное с КСИР, передает, что сообщения об убийстве Тангсири не соответствуют действительности.

    По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа, в то время как в других сообщениях говорится, что здание не оборудовано газопроводом.

    Сообщается, что серия взрывов произошла и в других иранских городах, в том числе в Ахвазе, расположенном недалеко от ирано-иракской границы. Там погибли по меньшей мере четыре человека. Информации о причинах случившегося пока нет.

    Ранее КСИР объявил о планах провести военно-морские учения в водах Персидского залива в конце этой недели, что вызвало реакцию Центрального командования США, которое призвало Тегеран избегать провокационного поведения на море.

    Информагентство Reuters со ссылкой на израильских чиновников передает, что Израиль не причастен к серии взрывов, произошедших в Иране.

    Ранее в Вашингтоне заявили о возможности дипломатических контактов с Тегераном на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана.

    Иран Мировые новости Взрыв
