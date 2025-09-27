РУ
    11:40, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Минтруда РК назвали рабочие профессии будущего

    Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о том, какие рабочие специальности будут востребованы в Казахстане в ближайшем будущем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    турнир среди операторов FPV-дронов
    Фото: Служба государственной охраны РК

    Отвечая на вопрос журналистов о приоритетных профессиях, министр подчеркнула значимость цифровых навыков.

    - Например, операторы по управлению беспилотными летательными аппаратами, администраторы сетей – они выполняют вроде бы незаметную работу, но именно от них зависит работоспособность всей цифровой системы, – отметила Светлана Жакупова в кулуарах республиканского форума, посвященного празднованию Дня труда.

    По ее словам, Министерство труда совместно с Министерством энергетики также ведёт работу по прогнозированию рабочих специальностей, которые будут востребованы при строительстве атомных электростанций.

    Ранее мы также сообщали о том, что в стране работают 4,7 млн представителей рабочих профессий.

    Среди детей в возрасте от 14 до 18 лет официально трудоустроены более 15 тысяч.

    При каких условиях казахстанцы могут работать в нескольких местах, можно прочитать здесь.

     

