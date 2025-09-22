РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:52, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Минпросвещения РК вновь высказались о частных олимпиадах

    Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев на брифинге в СЦК прокомментировал проведение частных олимпиад в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школьники
    Фото: pexels

    По его словам, приказом Министерства образования и науки РК сформирован специальный перечень олимпиад, которые финансируются из республиканского бюджета. В этот список включены соревнования, имеющие высокий авторитет и рейтинг на территории Казахстана.

    — В то же время мы видим и понимаем, что разные частные организации также пытаются проводить олимпиады, вовлекая туда педагогов и детей. Есть компании, которые вывозят детей за рубеж, — отметил Жумашев.

    Он подчеркнул, что государством поддерживаются только те олимпиады, которые входят в утвержденный перечень Министерства образования. 

    — При этом все олимпиады должны проходить в открытом доступе. В целом, мы не можем ограничивать какие-то инициативы частных лиц, — добавил представитель ведомства. 

    Напомним, в 2024-2025 учебном году казахстанские школьники приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах и завоевали 1006 медалей.

    В Министерстве просвещения также рассказали, с чем связан разрыв между победителями международных олимпиад из специализированных и обычных школ.

    Теги:
    Минпросвещения РК Олимпиада Образование школа
    Карина Кущанова
    Автор
