В Минпросвещения РК вновь высказались о частных олимпиадах

По его словам, приказом Министерства образования и науки РК сформирован специальный перечень олимпиад, которые финансируются из республиканского бюджета. В этот список включены соревнования, имеющие высокий авторитет и рейтинг на территории Казахстана.

— В то же время мы видим и понимаем, что разные частные организации также пытаются проводить олимпиады, вовлекая туда педагогов и детей. Есть компании, которые вывозят детей за рубеж, — отметил Жумашев.

Он подчеркнул, что государством поддерживаются только те олимпиады, которые входят в утвержденный перечень Министерства образования.

— При этом все олимпиады должны проходить в открытом доступе. В целом, мы не можем ограничивать какие-то инициативы частных лиц, — добавил представитель ведомства.

Напомним, в 2024-2025 учебном году казахстанские школьники приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах и завоевали 1006 медалей.

В Министерстве просвещения также рассказали, с чем связан разрыв между победителями международных олимпиад из специализированных и обычных школ.



