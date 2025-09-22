Почему победители олимпиад чаще из специализированных школ — ответ Минпросвещения РК

На брифинге в СЦК журналисты спросили, с чем связано то, что, по данным Министерства просвещения, международные олимпиады чаще выигрывают ученики НИШ и частных школ, в то время как учащиеся государственных школ реже показывают такие результаты.

По словам председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбека Жумашева, действительно прослеживается определенная тенденция, когда лучшие результаты показывают школьники из специализированных учреждений.

— Прежде всего нужно учитывать, что задания международных олимпиад составляются только на английском языке. Подготовка к ним, в том числе с наставником, также ведется на английском. К сожалению, не во всех школах есть такие возможности, особенно когда речь идет о преподавателях по отдельным предметам, — пояснил он.

При этом Жумашев отметил, что многие учащиеся интеллектуальных школ начинали своё обучение в обычных школах.

— В то же время важно понимать, что дети из обычных школ также проходят отбор в лицеи, гимназии и НИШ. Если бы ребенок слабо учился в обычной школе, он бы не смог поступить в такие учебные заведения. Мы предоставляем всем детям возможность проявить себя и определить свое направление. Нередко бывает, что школьники параллельно участвуют сразу в двух олимпиадах — например, по физике и по математике. Впоследствии, поступая в интеллектуальные школы, они уже четко определяются со своей специализацией. Таким образом, одно дополняет другое, — добавил представитель министерства.

Напомним, в 2024-2025 учебном году казахстанские школьники приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах и завоевали 1006 медалей.