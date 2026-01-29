В Минфине озвучили данные о состоянии Нацфонда Казахстана

— По состоянию на 1 января 2026 года активы Нацфонда составили 39,6 трлн тенге или 26,3% к ВВП, в том числе активы валютного портфеля составили 63,9 млрд долларов. Валютные активы выросли на 8,2 млрд долларов по сравнению с 2022 годом. В 2025 году в Нацфонд поступило 10,2 трлн тенге, в том числе прямые налоговые поступления — 3,7 трлн тенге, инвестдоход от управления Нацфондом по итогам 9 месяцев — 6,5 трлн тенге, — сообщил Адилханов на заседании Комитета Сената.

По его словам, по сравнению с 2022–2024 годами идет тенденция к снижению поступлений в Нацфонд. В 2022 году налоговые поступления составили 6,4 трлн тенге, в 2024 году — 3,8 трлн тенге.

— Основной причиной уменьшения поступлений при незначительном снижении мировой цены на нефть является спад объемов добычи нефти на 2,3 млн тонн и объемов экспорта нефти на 1,3 млн тонн, — объяснил он.

Кроме того, в 2025 году на снижение поступления налогов повлияла международная обстановка, связанная с транспортировкой углеводородов из Казахстана.

— Основной прирост поступлений в Нацфонд в 2024–2025 годах достигнут за счет инвестдоходов, которые составили 64,8% в 2024 году, и 63,1% по итогам 9 месяцев от всех поступлений, — добавил Адилханов.

