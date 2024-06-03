В МИДе Казахстана прокомментировали долг посольства перед Великобританией

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали появление отечественного посольства в списке должников-посольств, которые не платили за въезд в зону платного проезда в течение последних 20 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

В МИДе пояснили, что долги охватывают период с 2003 по 2023 годы. Дело в том, что в 2003 году был введен сбор для въезда в центр британской столицы, а здание посольства Казахстана в Великобритании находится в центре Лондона в зоне со сверхнизким уровнем выбросов (ultra low emission zone), где водители должны платить 15 фунтов стерлингов за въезд в период с 7:00 до 18:00 в рабочие дни, и с 12:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни.

- Соответственно, что за каждый въезд сотрудников посольства на свою же территорию начисляется сбор. По общему мнению, иностранного дипломатического корпуса, это не только наше посольство, но и другие посольства, которые аккредитованы в Великобритании, включая посольство Казахстана, данный сбор является налогом. Это не штраф, и не парковочные сборы, это такого рода налог, от которого согласно венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года дипломаты освобождены, – заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в МИДе.

Он отметил, что информация о долгах касается неуплаты сбора, что не подразумевает штрафа за нарушение ПДД. Поэтому МИД не планирует «закрывать» данный долг.

- Если все дипломатические посольства решатся, согласятся и будут платить, тогда мы тоже рассмотрим такой вопрос, – добавил Айбек Смадияров.

Ранее стало известно, что Казахстан оказался на девятом месте списка должников Transport for London (TFL) с суммой задолженности 4 652 755 фунтов (примерно $5,9 млн — прим. ред.).