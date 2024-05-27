Посольства иностранных государств задолжали Лондону 145 млн фунтов. Казахстан в списке.

Британская государственная компания Transport for London (TFL), контролируемая мэрией Лондона, опубликовала список должников-посольств, которые не платили за въезд в зону платного проезда в течение последних 20 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на TFL.

Речь идет о плате в размере 15 фунтов, взимаемой с автомобилей, въезжающих в центральную часть Лондона. Этот сбор введен в 2003 году с целью уменьшить пробки, сократить выбросы вредных веществ и улучшить качество воздуха в центре британской столицы.

Изначально плата за въезд в центр Лондона составляла 5 фунтов в день, но затем она несколько раз увеличивалась: до 8 фунтов в июле 2005 года, до 10 фунтов в январе 2011 года, до 11,5 фунтов в июне 2014 года и до 15 фунтов в июне 2020 года.

В начале списка расположились США с задолженностью 14,6 млн фунтов. За ними следуют Япония — 10 млн фунтов, Индия — 8,5 млн фунтов, Нигерия — 8,4 млн фунтов, Китай — 7,9 млн фунтов, Россия — 6 млн фунтов, Польша — 5,2 млн фунтов, Гана — 5 млн фунтов.

Как сообщает Daily Mail, пресс-служба посольства США в Лондоне заявила:

— В соответствии с международным правом, отраженным в Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, наша позиция заключается в том, что плата за въезд в зону платного проезда является налогом, от которого дипломатические миссии освобождены. Нашу давнюю позицию разделяют многие другие дипломатические миссии в Лондоне.

Казахстан оказался на 9-м месте списка с суммой задолженности 4 652 755 фунтов (примерно $5,9 млн — прим. ред.).

— Мы и правительство Великобритании ясно даем понять, что сбор за въезд в зону платного проезда — это плата за услугу, а не налог, это означает, что дипломаты не освобождаются от его уплаты, — говорится в заявлении Transport for London.

В нем подчеркивается, что большинство посольств в Лондоне платят сборы, но остается меньшинство, которое отказывается это делать.

— Мы продолжим добиваться всех неоплаченных сборов за въезд в зону платного проезда и связанных с ними уведомлений о штрафах, а также настаиваем на том, чтобы этот вопрос был рассмотрен в Международном суде ООН, — добавили в TFL.

В общей сложности дипломаты всех посольств в Британии задолжали 145,5 млн фунтов за въезд в зону платного проезда Лондона с 2003 по 2023 год.