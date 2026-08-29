Как иностранным инвесторам защищать свои права в Казахстане — разъяснение МИД

Иностранные инвесторы в Казахстане могут защищать свои права как в национальных судах, так и через международный арбитраж. В МИД РК разъяснили, при каких условиях доступны эти механизмы и чем ведомство может помочь инвестору, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для обращения в МИД РК может стать вопрос о защите иностранных инвесторов, которые сталкиваются с длительными судебными или уголовно-правовыми спорами и считают предусмотренные внутри страны механизмы защиты своих прав исчерпанными.

В официальном запросе агентство Kazinform также попросило ведомство оценить, как затяжные разбирательства могут отражаться на инвестиционной привлекательности Казахстана и доверии зарубежных партнеров и разъяснить, какие инструменты доступны инвестору в такой ситуации.

В Министерстве иностранных дел отметили, что основные гарантии прав инвесторов и защиты инвестиций закреплены в Предпринимательском кодексе РК. Законодательством предусмотрено несколько этапов урегулирования инвестиционных споров.

— Споры между инвесторами и государственными органами разрешаются путем переговоров, а при недостижении соглашения — в судах Республики Казахстан либо в международном арбитраже, если это предусмотрено законами или международными договорами, — сообщили в МИД РК.

При этом внешнеполитическое ведомство не может вмешиваться в конкретные судебные или уголовные дела. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что не вправе оценивать законность процессуальных решений судов, прокуратуры и органов уголовного преследования или каким-либо образом влиять на исход разбирательств.

В соответствии с Конституцией вопросы осуществления правосудия относятся исключительно к компетенции суда. Работа органов уголовного преследования, в свою очередь, ведется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Когда инвестор может обратиться в международный арбитраж

Отдельно в МИД разъяснили порядок действий в ситуации, когда решить спор внутри страны не удалось. Прежде чем перейти к международным механизмам, инвестору необходимо использовать доступные национальные способы защиты своих прав. В их числе досудебное урегулирование, обращения в уполномоченные государственные органы и разбирательство в казахстанских судах.

После исчерпания этих механизмов инвестор при определенных условиях может обратиться в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

— В случае, если инвестор исчерпал все доступные национальные механизмы защиты своих прав и не достиг урегулирования спора, он вправе обратиться в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при условии, что между Республикой Казахстан и государством, резидентом которого является инвестор, заключено и действует двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, предусматривающее данный способ разрешения споров, — пояснили в министерстве.

Таким образом, возможность обращения в международный арбитраж зависит не только от прохождения национальных процедур, но и от положений международных соглашений Казахстана со страной происхождения инвестора.

Какую помощь может оказать МИД

Несмотря на отсутствие полномочий вмешиваться в работу судов и правоохранительных органов, МИД может выступать площадкой для взаимодействия инвестора с государственными структурами.

В ведомстве заявили о готовности содействовать конструктивному диалогу между сторонами, координировать рассмотрение возникающих вопросов и участвовать в разработке системных решений, направленных на улучшение инвестиционного климата.

— В рамках своей компетенции МИД РК всегда готов содействовать обеспечению конструктивного диалога между инвестором и государственными органами, координировать рассмотрение возникающих вопросов, а также принимать участие в выработке системных мер, направленных на дальнейшее укрепление инвестиционного климата и повышение доверия иностранных инвесторов к юрисдикции Республики Казахстан, — сообщили в министерстве.

Споры предлагают решать до суда

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила создания Комиссии по досудебному урегулированию споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора.

Одновременно государство предоставляет инвесторам ряд мер поддержки. В их числе налоговые льготы, предоставление земельных участков в качестве натурных грантов, освобождение от таможенных пошлин при ввозе оборудования и отдельные послабления при привлечении иностранной рабочей силы.

Эксперты среди основных факторов инвестиционной привлекательности страны также называют стабильность, географическое положение, проводимую экономическую политику и условия для реализации новых проектов. При этом одной из важных задач остается дальнейшее развитие диалога между государством и бизнесом.

Напомним, на 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен сохранить лидерство в Центральной Азии по объему привлеченных инвестиций.