В МИД КНР выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

МИД КНР выразил обеспокоенность усилением напряженности на Ближнем Востоке после военного удара Ирана по территории Израиля. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Китая, китайская сторона призывает соответствующие стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, передает Kazinform.

— Китай глубоко обеспокоен в связи с эскалацией ситуации и призывает соответствующие стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

В нем подчеркивается, что нынешняя ситуация является очередным последствием конфликта в Газе.

— Самая неотложная задача — обеспечить выполнение резолюции 2728 Совета Безопасности ООН, и как можно скорее прекратить конфликт в Газе. Китай призывает международное сообщество, особенно страны, обладающие влиянием, сыграть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, — отмечается в заявлении МИД КНР.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш решительно осудил «серьезную эскалацию, вызванную широкомасштабным нападением на Израиль со стороны Исламской Республики Иран».

В субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.