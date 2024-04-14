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    17:49, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    В МИД КНР выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

    В МИД КНР выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке
    Фото: EPA

    МИД КНР выразил обеспокоенность усилением напряженности на Ближнем Востоке после военного удара Ирана по территории Израиля. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Китая, китайская сторона призывает соответствующие стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, передает Kazinform.

    — Китай глубоко обеспокоен в связи с эскалацией ситуации и призывает соответствующие стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

    В нем подчеркивается, что нынешняя ситуация является очередным последствием конфликта в Газе.

    — Самая неотложная задача — обеспечить выполнение резолюции 2728 Совета Безопасности ООН, и как можно скорее прекратить конфликт в Газе. Китай призывает международное сообщество, особенно страны, обладающие влиянием, сыграть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, — отмечается в заявлении МИД КНР.

    Ранее глава ООН Антониу Гутерриш решительно осудил «серьезную эскалацию, вызванную широкомасштабным нападением на Израиль со стороны Исламской Республики Иран».

    В субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство. 

    Теги:
    Китай КНР Ближний Восток Иран Израиль Конфликт
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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