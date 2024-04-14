Генсек ООН решительно осудил нападение Ирана на Израиль

Глава ООН Антониу Гутерриш решительно осудил «серьезную эскалацию, вызванную широкомасштабным нападением на Израиль со стороны Исламской Республики Иран», передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт ООН.

— Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий, — говорится в заявлении Генсека ООН.

Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с «вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона».

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Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке.

— Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну, — подытожил свое заявление глава ООН.

В субботу вечером, по данным прессы и официальных источников Израиля, Иран запустил в направлении Израиля «десятки» беспилотников.