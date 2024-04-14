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    16:26, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Генсек ООН решительно осудил нападение Ирана на Израиль

    Антониу Гутерриш
    Фото: ООН

    Глава ООН Антониу Гутерриш решительно осудил «серьезную эскалацию, вызванную широкомасштабным нападением на Израиль со стороны Исламской Республики Иран», передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт ООН.

    — Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий, — говорится в заявлении Генсека ООН.

    Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с «вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона».

    В ООН напомнили о неприкосновенности дипломатических объектов

    Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке.

    — Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну, — подытожил свое заявление глава ООН.

    В субботу вечером, по данным прессы и официальных источников Израиля, Иран запустил в направлении Израиля «десятки» беспилотников.

    Теги:
    ООН Иран Мировые новости Израиль Конфликт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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