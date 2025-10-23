12:18, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
В Мангистауской области 380 тонн черного металла обратили в доход государства
Четыре ТОО в регионе нарушили запрет на вывоз черного металла, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры.
Для защиты экономической безопасности приказом министра промышленности и строительства в Казахстане введен временный запрет на вывоз за пределы страны лома и отходов черных металлов, бывших употреблении.
— Несмотря на ограничения, четыре товарищества в Мангистауской области нарушили установленный порядок. По инициативе Мангистауской транспортной прокуратуры в доход государства обращено 380 тонн лома, — говорится в сообщении.
Принятые меры позволили предотвратить аналогичные нарушенияи укрепить законность.
Напомним, ранее прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлолома в страны ЕС.