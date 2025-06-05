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    19:32, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлолома в страны ЕС

    В Астане выявлены факты незаконного вывоза лома черных и цветных металлов через государственную границу Республики Казахстан в Нидерланды и Германию, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    металлолом
    Фото: freepik

    Нарушения были зафиксированы органами транспортной прокуратуры в ходе проверки деятельности Центра таможенного оформления.

    Установлено, что в Центре таможенного оформления в городе Астана осуществлялось оформление таможенных деклараций с нарушениями. В частности, бывшие в употреблении трубы вывозились за границу по недостоверному коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Этот факт был подтверждён заключением таможенных экспертов.

    Согласно приказу министра индустрии и строительства Республики Казахстан от 18 октября 2023 года №34, экспорт таких изделий запрещён. Несмотря на это, продукция направлялась в Нидерланды и Германию с нарушением установленных правил.

    В отношении двух юридических лиц, допустивших указанные правонарушения, приняты меры прокурорского реагирования. Они были привлечены к административной ответственности по статье 545 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

    Суд первой инстанции признал обе компании виновными и назначил штраф в размере 20 МРП. При этом судебные акты на текущий момент не вступили в законную силу.

    Теги:
    Евросоюз Металлы Астана Прокуратура ЕС
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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