Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлолома в страны ЕС
В Астане выявлены факты незаконного вывоза лома черных и цветных металлов через государственную границу Республики Казахстан в Нидерланды и Германию, передает корреспондент агентства Kazinform.
Нарушения были зафиксированы органами транспортной прокуратуры в ходе проверки деятельности Центра таможенного оформления.
Установлено, что в Центре таможенного оформления в городе Астана осуществлялось оформление таможенных деклараций с нарушениями. В частности, бывшие в употреблении трубы вывозились за границу по недостоверному коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Этот факт был подтверждён заключением таможенных экспертов.
Согласно приказу министра индустрии и строительства Республики Казахстан от 18 октября 2023 года №34, экспорт таких изделий запрещён. Несмотря на это, продукция направлялась в Нидерланды и Германию с нарушением установленных правил.
В отношении двух юридических лиц, допустивших указанные правонарушения, приняты меры прокурорского реагирования. Они были привлечены к административной ответственности по статье 545 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.
Суд первой инстанции признал обе компании виновными и назначил штраф в размере 20 МРП. При этом судебные акты на текущий момент не вступили в законную силу.