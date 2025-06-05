Прокуратура выявила схему незаконного вывоза металлолома в страны ЕС

Нарушения были зафиксированы органами транспортной прокуратуры в ходе проверки деятельности Центра таможенного оформления.

Установлено, что в Центре таможенного оформления в городе Астана осуществлялось оформление таможенных деклараций с нарушениями. В частности, бывшие в употреблении трубы вывозились за границу по недостоверному коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Этот факт был подтверждён заключением таможенных экспертов.

Согласно приказу министра индустрии и строительства Республики Казахстан от 18 октября 2023 года №34, экспорт таких изделий запрещён. Несмотря на это, продукция направлялась в Нидерланды и Германию с нарушением установленных правил.

В отношении двух юридических лиц, допустивших указанные правонарушения, приняты меры прокурорского реагирования. Они были привлечены к административной ответственности по статье 545 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Суд первой инстанции признал обе компании виновными и назначил штраф в размере 20 МРП. При этом судебные акты на текущий момент не вступили в законную силу.