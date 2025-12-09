В Лувре объявили забастовку

Организации заявили о серьезной нехватке персонала, технических сбоях и общем ухудшении состояния музейных помещений. Отмечается, что сотрудники сталкиваются с растущей нагрузкой, жестким управлением и противоречивыми указаниями, что затрудняет выполнение их рабочих обязанностей.

Обострению ситуации предшествовала утечка воды, произошедшая 26 ноября в отделе египтологии библиотечного фонда Лувра. Тогда пострадало от 300 до 400 древних документов.

Представительница профсоюза CFDT-CGT Валери Бо напомнила, что сотрудники на протяжении нескольких лет просили руководство провести ремонт гидравлической системы, однако эти обращения оставались без внимания.

Ранее в январе профсоюз SUD-Culture призвал приостановить новые проекты музея, включая строительство дополнительного входа и новых залов. Организация назвала эти инициативы «абсурдными» и предложила направить средства на восстановление и модернизацию существующей инфраструктуры Лувра.

Профсоюзы подчеркивают, что забастовка будет продолжаться до тех пор, пока руководство музея не приступит к решению системных проблем, с которыми сотрудники сталкиваются ежедневно.

Ранее сообщалось, что после кражи королевских драгоценностей, знаменитый музей Лувр получил новый удар. Французские СМИ сообщили, что в системе канализации музея произошла утечка, в результате нанесен урон ряду экспонатов, в том числе сотням редких книг.