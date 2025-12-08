Потоп в Лувре: пострадали древние научные тексты

Отмечается, что затопление произошло 27 ноября и затронуло достаточно крупную площадь. Вода проникла в секцию древностей Египта, где серьезно пострадали древние научные тексты, а также записи археологических раскопок, написанные более двух веков назад.

Во Франции пишут, что, к сожалению, инцидент неудивителен: уже много лет звучали предупреждения о рисках, связанных с устареванием инфраструктурных объектов.

Журналист Дидье Рикнер в статье, опубликованной в газете La Tribune de l’Art, сообщает, что к заместителю генерального директора музея Франсису Стейнбоку обращались с просьбой о финансировании защиты «от возможного разрыва труб, проходящих через подвесные потолки, о ветхом состоянии которых властям хорошо известно».

Эта просьба осталась без ответа. Искусствовед связывает эти отказы в инвестициях с ремонтными работами, проведенными в офисах генерального директора, расположенных всего в нескольких шагах от поврежденной галереи.

Согласно отчету Счетной палаты, указанные работы обошлись в 276 тысяч евро.

— Удобство президента-директора Лувра явно важнее безопасности научной библиотеки, содержащей редкие и ценные книги, необходимые кураторам для работы, — заявил Дидье Рикнер.

Лидер французской оппозиции Джордан Барделла уже назвал затопление части Лувра — новым унижением для Франции.

— Как могло руководство самого посещаемого музея в мире полностью забыть о необходимых инвестициях? — спрашивает Дж. Барделла.

В середине ноября еще одна галерея, «Кампана», также была закрыта в качестве меры предосторожности из-за структурных недостатков, выявленных в ходе технического аудита. Девять залов, посвященных древнегреческой керамике, расположены на втором этаже южного крыла, где 19 октября произошло резонансное ограбление Лувра.

В качестве меры, направленной на улучшение ситуации с безопасностью, руководство музея предложило повысить цены на билеты для посетителей, не являющихся гражданами Евросоюза.