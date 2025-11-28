РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Лувр поднимет почти на половину цену билетов для посетителей из стран, не входящих в ЕС

    По данным европейских СМИ, такое решение принял в четверг совет директоров Лувра. Данная мера была предложена правительством Франции для спасения самого посещаемого музея в мире, но уже осуждена профсоюзами.

    Фото: Анадолу

    Возможно, что на решение руководства знаменитого музея повлияло дерзкое ограбление, которое произошло относительно недавно.

    Грабители проникли в Лувр днем 19 октября, используя выдвижную лестницу, установленную на угнанном грузовике, вскрыли окно с помощью режущего оборудования. Покидая место преступления, уронили украшенную бриллиантами и изумрудами корону, но унесли с собой восемь других экспонатов. Среди украденного — ювелирные украшения французских королев и императриц.

    Общая стоимость драгоценностей оценивается в 88 млн евро. Похищенные экспонаты до сих пор не найдены.

    Повышение стоимости билетов коснется, в первую очередь, американцев, которые составляют самую большую группу иностранных посетителей, а также китайских туристов, которые занимают третье место, согласно отчету о деятельности музея за 2024 год. Согласно этому документу, в прошлом году Лувр посетили 8,7 миллиона человек, 69% из которых были иностранцами.

    За счет стоимости билетов, Лувр надеется получить дополнительные 15–20 миллионов евро в год, которые будут направлены на решение «структурных проблем» музея.

    Ограбление 19 октября также выявило «недостаточность мер безопасности», согласно административному расследованию, начатому после кражи королевских драгоценностей.

    О том, что в ближайшее время закроется одна из галерей Лувра, читайте здесь.

