Лувр поднимет почти на половину цену билетов для посетителей из стран, не входящих в ЕС

Возможно, что на решение руководства знаменитого музея повлияло дерзкое ограбление, которое произошло относительно недавно.

Грабители проникли в Лувр днем 19 октября, используя выдвижную лестницу, установленную на угнанном грузовике, вскрыли окно с помощью режущего оборудования. Покидая место преступления, уронили украшенную бриллиантами и изумрудами корону, но унесли с собой восемь других экспонатов. Среди украденного — ювелирные украшения французских королев и императриц.

Общая стоимость драгоценностей оценивается в 88 млн евро. Похищенные экспонаты до сих пор не найдены.

Повышение стоимости билетов коснется, в первую очередь, американцев, которые составляют самую большую группу иностранных посетителей, а также китайских туристов, которые занимают третье место, согласно отчету о деятельности музея за 2024 год. Согласно этому документу, в прошлом году Лувр посетили 8,7 миллиона человек, 69% из которых были иностранцами.

За счет стоимости билетов, Лувр надеется получить дополнительные 15–20 миллионов евро в год, которые будут направлены на решение «структурных проблем» музея.

Ограбление 19 октября также выявило «недостаточность мер безопасности», согласно административному расследованию, начатому после кражи королевских драгоценностей.

