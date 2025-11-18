Галерея Лувра закрывается «в качестве меры предосторожности»

В заявлении музея, опубликованном в понедельник, говорится, что Галерея Кампана, в которой размещены девять залов, посвященных древнегреческой керамике, будет закрыта на время проведения исследований, связанных с особой хрупкостью некоторых балок, поддерживающих перекрытия второго этажа южного крыла Квадрата Сюлли, окружающего Кур-Квадрат Лувра.

Музей заверяет, что эти изменения произошли недавно и не были предвидены.

В своем заявлении самый посещаемый музей мира также уточняет, что работники офисов, расположенных на 2-м этаже этого южного крыла будут эвакуированы «в течение следующих трех дней».

В поддержку этого решения руководство ссылается на выводы отчета технической консалтинговой фирмы, который был представлен ему в пятницу, и заверяет, что он «немедленно начал дополнительную следственную кампанию с целью определения причин этих недавних событий и проведения необходимых работ в кратчайшие сроки».

Галерея Кампана расположена в том же южном крыле Лувра, куда 19 октября проникла банда воров, похитив восемь королевских драгоценностей стоимостью около 88 миллионов евро. Драгоценности до сих пор не найдены.

Французская пресса пишет, что музей в ближайшее время установит антивандальные барьеры, обновит систему контроля доступа, как минимум вдвое увеличит число камер видеонаблюдения и полностью перестроит технологическую инфраструктуру. В структуре учреждения введут новую должность — координатор по безопасности, который будет подчиняться напрямую директору музея.

Лувр рассчитывает завершить первый этап обновления к концу 2025 года.

Тем не менее, чем через месяц после печально известного ограбления двум бельгийцам удалось перехитрить службу безопасности Лувра.