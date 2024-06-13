В КТЖ ответили на критику Алихана Смаилова

Заместитель председателя правления АО «КТЖ» Канат Альмагамбетов ответил на критику работы компании председателя Высшей аудиторской палаты РК Алихана Смаилова, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Во-первых, мы можем купить пассажирские вагоны только на сумму, выделенную государством. Во-вторых, вагонов недостаточно, наблюдается дефицит. Например, в летнее время не хватает от 300 до 500 вагонов. Порядка 60-65% вагонов в парке – дополнительные, то есть кроме тех, которые постоянно ходят в составах. В резерве осталось мало вагонов, как нам говорят, они старые, постройки 80-90-ых годов, без системы кондиционирования, – ответил заместитель председателя правления АО «КТЖ» в кулуарах Мажилиса.

Также Канат Альмагамбетов согласился с тем, что информационные системы КТЖ устарели.

– Насчет информационных систем – вы правы. Наши основные информационные системы АСУ и АСУ «Экспресс» разработаны еще во времена Советского Союза, в 80-90-ые годы. Благодаря поддержке российских разработчиков мы до сих пор ими пользуемся. Однако, у нас есть программа по их замене. В этом году мы хотим провести тендер по замене АСУ. Там большая программа с учетом других программ, не только вагонного парка, но и касательно локомотивов, погрузки, выгрузки и так далее. По АСУ «Экспресс» сейчас проводится подготовительная работа, а по разработке и тендеру – в конце этого года или в начале следующего года, – добавил Канат Альмагамбетов на заседании Мажилиса.

По его словам, у КТЖ был негативный опыт работы с разработчиками в Казахстане, тем не менее и у нас есть IT-компании, готовые предложить свои услуги.

– В 2012 году мы начали разработку, которая сегодня является основной программой по оформлению грузовых перевозочных документов и расчетов АСУ ДКР, но она не принадлежит КТЖ. Ее перехватила частная казахстанская компания, которая до сих пор ею пользуется. Мы платим за то, что она ее поддерживает и где-то дорабатывает. Ей пользуются все грузоотправители и грузополучатели, потому что они заключили с ней договор. То есть не КТЖ им дает информацию, а эта компания, которая монопольно владеет разработкой, – подчеркнул заместитель председателя правления АО «КТЖ».

Ранее сообщалось, что председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса сказал, что КТЖ из-за неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге.



Также, по его мнению, статистические данные не соответствуют фактическим показателям, и ситуация усугубляется отсутствием комплексных цифровых решений при планировании и управлении движением.

– К примеру, оформление транзита и планирование движения грузов осуществляются фактически в ручном режиме. А это высокие коррупционные риски. Все это приводит к ухудшению показателей использования локомотивов и высокой долей порожнего пробега на уровне 39%, –пояснил Алихан Смаилов на заседании Мажилиса.

Ранее в АО «НК «Қазақстан темір жолы» прокомментировали слухи о дефолте.