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    11:20, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Информационные системы управления ж/д перевозками устарели - ВАП

    Поезд
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Есть вопросы касательно полноты сведений по транзиту грузов ж/д перевозчиками. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.

    - Также есть вопросы касательно полноты сведений по транзиту грузов. Статистические данные не соответствуют фактическим показателям. Поэтому принимаемые меры сведены исключительно к обновлению вагонного и локомотивного парка, а также строительству отдельных путей на востоке и юге Казахстана, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

    По словам главы ВАП, на сегодня не проводится кардинальная реновация магистральных сетей. Нерационально закупать вагоны и локомотивы, если состояние и пропускная способность действующих магистральных сетей не позволяют их безаварийное движение без ограничения скорости на всем маршруте следования.

    - Ситуация усугубляется отсутствием комплексных цифровых решений при планировании и управлении движением. Информационные системы управления железнодорожными перевозками устарели. Их внедрение приходилось на 1980-2010 годы. К примеру, оформление транзита и планирование движения грузов осуществляются фактически в ручном режиме. А это высокие коррупционные риски. Все это приводит к ухудшению показателей использования локомотивов и высокой долепорожнего пробега на уровне 39%, - пояснил Алихан Смаилов.

    Он также добавил, что срок эксплуатации важной автоматизированной системы оперативного управления перевозками заканчивается в ноябре 2027 года. А новых решений до сих пор нет.

    - Правообладателями основных систем являются их разработчики – иностранные компании. Права самостоятельной доработки, модернизации систем у КТЖ нет, - заключил Алихан Смаилов.

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК КТЖ Аудит Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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