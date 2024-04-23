В крупном мегаполисе на юге Китая объявлен наивысший уровень угрозы из-за ливней

В городе Шэньчжэнь на юге Китая во вторник объявили предупреждение «красного» наивысшего уровня опасности в связи с проливными дождями. По прогнозу, сильные дожди будут продолжаться еще два-три часа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

По данным метеорологической станции г. Шэньчжэнь, во вторник утром ливни обрушились на городские районы китайского мегаполиса, где проживают свыше 17 млн человек. Совокупное количество осадков за три часа превысило 100 мм.

Фото: twitter.com/Chilliebeanz

Жителям рекомендовано принять меры предосторожности в связи с сильными осадками, потенциальным подтоплением низменных районов города, и вызванными ненастьем возможными горными потоками, оползнями, селями и проседанием грунта, а также держаться подальше от опасных районов.

Four people were killed and 10 others remain missing after continuous heavy #rainfall hit many parts of south China's #Guangdong Province in recent days, local authorities said Monday.#disaster pic.twitter.com/j31mkLYzDY — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 22, 2024

Проливные дожди нарушили работу международного аэропорта Баоань города Шэньчжэнь, что привело к задержкам вылетающих рейсов в различной степени. Как ожидается, погодные условия будут оказывать воздействие на авиарейсы в течение всего дня.

Напомним, в Китае действует четырехуровневая система оповещения о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Ранее сообщалось о том, что около 110 тыс. человек эвакуированы из пострадавших от проливных дождей районов провинции Гуандун на юге Китая.

11 человек пропали без вести из-за сильных ливней в Китае.